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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

وفاة العامري فاروق.. أسباب وأعراض مرضه

العامري فاروق
العامري فاروق

تصدر خبر وفاة العامري فاروق  نائب رئيس النادي الأهلي مؤشرات البحث،  إثر تعرضه لنزيف في المخ  ما أدى إلي  عدة جراحات .

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أعراض وأسباب مرض العامري فاروق 
ما هي أعراض نزيف الدمخ؟
تختلف أعراض نزيف الدمخ حسب النوع، ولكنها يمكن أن تشمل:

وخز مفاجئ أو ضعف أو تنميل أو شلل في وجهك أو ذراعك أو ساقك، خاصة على جانب واحد من جسمك.
صداع مفاجئ وشديد.
استفراغ و غثيان.
ارتباك.
دوخة.
كلام غير واضح.
نقص الطاقة، والنعاس.
بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه:

صعوبة في البلع.
فقدان البصر.
تصلب الرقبة.
حساسية للضوء.
فقدان التوازن أو التنسيق.
صعوبة في التنفس ومعدل ضربات القلب غير الطبيعي.
النوبات.
فقدان الوعي والغيبوبة.


ما هي الأعراض الأولى لنزيف الدمخ؟
يلاحظ معظم الأشخاص الذين يعانون من نزيف في المخ أن العرض الأول هو صداع مفاجئ ومؤلم.

 

أسباب مرض العامري فاروق

ما الذي يسبب نزيف الدمخ؟
يؤدي تسرب الأوعية الدموية أو كسرها أو انفجارها إلى حدوث نزيف في المخ، ونتيجة لذلك، يتجمع الدم الزائد في الدماغ، يمكن أن يحدث نزيف المخ بعد:

صدمات الرأس (السقوط، حادث سيارة، إصابة رياضية، وما إلى ذلك).
تراكم الترسبات الدهنية في الشرايين (تصلب الشرايين).
جلطة دموية.
نقطة ضعف في جدار الأوعية الدموية (تمدد الأوعية الدموية الدماغية).
تسرب من الوصلات المتكونة بشكل غير طبيعي بين الشرايين والأوردة (التشوه الشرياني الوريدي أو AVM).
تراكم البروتين داخل جدران شرايين الدماغ (اعتلال الأوعية الدموية الأميلويد الدماغي).
ورم في المخ.


 

المصدر: .clevelandclinic

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