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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

زياد برجي يروج لأحدث حفلاته في موسم عيد الحب

زياد برجي
زياد برجي

روج الفنان زياد برجي عن أحدث حفلاته القادمة لموسم عيد الحب ، والتى ستكون يوم 10 فبراير.

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ونشر زياد برجي البوستر الدعائي للحفل ، وكتب معلقًا: ليلة عيد الحب مميزة هذا العام! دعنا نحتفل بالحب والرومانسية معًا يوم 10 فبراير.

وفى وقت سابق ، رفض الفنان اللبناني زياد برجي جائزة مهرجان "موركس دور" ، التى كان من المقرر أن يستلمها ، والجائزة التى كان سيستلمها هى جائزة نجم الغناء اللبناني الأول بعد أن كان المرشح الأول لها الفنان وائل كفوري ، قبل أن يقع الاختيار على زياد برجي ، وكان هذا السبب الرئيسى للخلاف.

ولكن كشف زياد برجي ، أن إدارة المهرجان اشترطت عليه عدم غنائه "وبطير" ، والتى هى كانت سبب الخلاف بينه وبين الفنانة إليسا مؤخرًا، والتي أصدرتها بعنوان "أنا وبس.".

 

وجاء أول رد ينشره زياد برجي ، قائلاً : "وصلني اليوم مقال بيقول أنو جائزة أفضل فنان لبناني من الموريكس دور كانت للفنان وائل كفوري واعتذر عن الحضور، فقرروا يعطوني ياها، مع احترامي الكبير للفنان النجم وائل كفوري يلي انا شايفو أفضل فنان بالعالم مش بس بلبنان، النقاط يلي بدي ضوي عليها".

تابع كلامه قائلاً: "أنا أطالب إدارة الموريكس دور برد علني على هيدا الحديث العلني يلي بمس كرامتي وكرامة وائل كفوري وكرامة موريكس دور، وتوضيح كمان علني هل هيدي جائزة بياخدا يلي بيحضر أو يلي بيعمل انجازات اكتر؟

وردت إدرارة مهرجان الموريكس دور فى بيانًا إعلاميًا نصه كالتالي: 
"نظراً لبعض الأخبار المغلوطة التي يتناقلها عدد من المواقع الإلكترونية عن النتائج وكواليس التحضيرات غير الدقيقة، يهمّنا أن نعلمكم بأن النتائج الحقيقية سوف يُعلن عنها حصراً ومباشرةً يوم الأحد".

واستكمل البيان: "نؤكد صدقيتنا بأن الجوائز والتكريمات سوف توزّع على النجوم الذين يستحقون حسب تصويت لجان التحكيم والجمهور. ويهمّنا أيضاً أن نعلن أن أمانة سرّ "الموريكس دور" لم تبلّغ أي فنان بفئه نجم الغناء اللبناني باستثناء الفنان الفائز الذي سوف يعلن عن اسمه خلال المهرجان، لذا بطُلت الشائعات عن هذه الفئة بالتحديد".

وجاء رد برجي في منشورات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الأجتماعى، قائلاً: "مردودة الجائزة مع الشكر، وأتمنى أن تعمد الإدارة الى تذويبها واستبدال قيمة النحاسيات بوجبة لسد بطون أحد الجائعين أو تقديمها الى مستشفى الأمراض العقلية، لأنهم إذا استمروا على هذا النهج فسيكون روّادها كثراً في المستقبل.".

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