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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يطالب بتقديم السلطات الإسرائيلية إلى العدالة

صدى البلد

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، السلطات الإسرائيلية إلى المثول أمام العدالة بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، حسبما ذكرت رويترز.

 

قال وزير الخارجية الإيراني عبر حسابه الرسمي فى موقع أكس: اليوم، يجب تقديم سلطات النظام الإسرائيلي المزيف إلى العدالة فورًا لارتكابها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب غير مسبوقة ضد الفلسطينيين. 

 

كانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت  أن 15 قاضيا في المحكمة صوتوا لاتخاذ "إسرائيل" تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية

 

أشارت محكمة العدل الدولية الى أنه  يمكن تصنيف الفلسطينيين مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية

 

أضافت محكمة العدل الدولية: بعض الحقوق التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها منطقية ونقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية

 

تابعت : على "إسرائيل" اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة

 

أمرت محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال   "إسرائيل" بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد.

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