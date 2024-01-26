سيدات الجيزة لـ واعظات الأوقاف : الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان

انطلقت اليوم الجمعة 26/ 1/ 2024م القافلة الدعوية لواعظات الأوقاف إلى محافظة الجيزة، ضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بالمحافظة، وسط حفاوة ‏بالغة وإقبال منقطع النظير والتفاف كبير حول واعظات الأوقاف من سيدات الجيزة.

التفاف كبير من سيدات الجيزة حول واعظات الأوقاف

وخلال القافلة أكدت واعظات الأوقاف أن الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الأمل هو شعاع النور الذي يبدد ظلام اليأس في القلوبِ، وهو القوة الدافعة للإنسان التي تبعث فيه العزيمة والقوة والإرادة، والحياة رغم صعوبتها وتحدياتها مفعمة بالأمل، فلا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس، ولولا الأمل ما ذاكر طالب ولا اجتهد، ولولا الأمل ما زرع زارع ولا حصد، ولولَا الأمل في النصر والرفعة وبلوغ الجنة ما افتدى الشهداء أوطانَهم بأرواحهم، فالأمل الصادق هو المقرون بالعمل والأخذ بأسباب القوة والرفعة والتقدم والنماء، وأن إتقان العمل ومضاعفة الجهد بجميع جوانب حياتنا في هذه المرحلة الصعبة، فلكل منا دوره للنهوض بأوطاننا، مدركين أن إتقان العمل واجب تحتمه تعاليمنا الشرعية وروحنا الوطنية، وأن العمل حياة وعز وشرف.



‏جدير بالذكر أن قافلة اليوم من منشأة القناطر بمحافظة الجيزة شاركت فيها كل من:

مسجد عاطف السادات بقرية الجلاتمة بمنشأة القناطر: الواعظة/ وفاء عبد السلام، الواعظة/ هدى زين، الواعظة/ فاطمة سيد راغب، الواعظة/ زهراء حسن، الواعظة/ أسماء محمود عبد الفتاح.

مسجد الكبير بالمناشي البلد: الواعظة كاميليا محمد كامل، الواعظة ماجدة حماية الله، الواعظة راوية خليل.

مسجد التوحيد بمنشأة القناطر: الواعظة آمال محمود البيومي، الواعظة نسرين محمد شطا، الواعظة سحر محمد شوقي، الواعظة ابتسام السيد.

مسجد الهداية بقرية الجلاتمة: الواعظة جيهان يسن، الواعظة منال المسلاوي، الواعظة هبة معاطي.