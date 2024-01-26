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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإصلاح والنهضة: قرار محكمة العدل بداية لانسحاب إسرائيل إلى حدود 67

صدى البلد

ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة قرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة، واصفا القرار بالتاريخي الذي يحفظ كرامة القانون الدولي شريطة التنفيذ الفوري له.

وأضاف عبد العزيز أن القرار يمثل انتصارا للسردية التي طالما دعت إليها الدولة المصرية وسعت إلى إيصالها للعالم والتي تعكس حقوق الشعب الفلسطيني وتفضح الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والأراضي المحتلة.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن هذا القرار ليس نهاية المطاف ولكنه بداية طريق طويل لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة والانسحاب إلى حدود 67 وإعادة الحقوق لأصحابها.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة استمرار الضغط على إسرائيل للتنفيذ الفوري لقرار محكمة العدل والامتثال للقانون الدولي.

الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز قطاع غزة الفلسطينيين رئيس حزب الإصلاح والنهضة

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