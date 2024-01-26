أسامة السعيد : قرار العدل الدولية ليس نهائيا.. ونظرت للشق العاجل من الدعوى

رحبت مصر بقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة.

وعلق الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، قائلا: "قرار محكمة العدل الدولية اليوم ليس نهائي والمحكمة كانت تنظر في الشق العاجل من القضية".

وأضاف الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار،: "المحكمة اليوم قبلت الدعوة القضائية المرفوعة من دولة جنوب إفريقيا وذلك بعدما رأت أن الاتهامات المقدمة ترقى بالفعل لأن تكون جريمة إبادة جماعية".

وأشار الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير الأخبار، : "إعلان محكمة العدل الدولية أنها لديها الاختصاص يعني انها وجدت في الاتهامات ما يكفي من الجدية أن تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية".

