البيت الأبيض: بايدن ناقش مع السيسي الأوضاع في غزة وإطلاق سراح الرهائن

أعلن منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأوضاع في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن بايدن، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، حيث ناقش معه الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، بالإضافة إلى الحرب المستمرة هناك.

وذكرت وسائل إعلام قطرية أن الرئيس بايدن شكر أمير قطر على جهود الوساطة التي بذلتها الدوحة بشأن إطلاق سراح الرهائن الموجودين في قطاع غزة، من قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كلاً من، الولايات المتحدة وقطر؛ لعدم ممارسة الضغط الكافي على حماس، لإطلاق سراح الرهائن الـ 136 المتبقين.