نشر الاعلامي مجدي عبد الغني صورا من تدريبات منتخب مصر استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية

وكتب مجدي عبد الغني : بمشاركة إمام عاشور.. منتخب مصر يواصل الاستعدادات لمواجهة الكونغو الديمقراطية .

وأدى إمام عاشور تدريبات تأهيلية في مران منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بمدينة سان بيدرو بكوت ديفوار ، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ ، طبقا للبروتوكول العلاجي.

وتعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم و تم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا ، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور وأجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ و حالته الآن مستقرة ومكث اللاعب تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة.

وغادر إمام عاشور لاعب منتخب مصر المستشفى ظهر اليوم ، ووصل فندق إقامة الفريق بأبيدجان عقب تلقيه العلاج اللازم على خلفية إصابته بارتجاج في المخ .

وحرص الأستاذ خالد الدرندلى رئيس بعثة المنتخب و الكابتن حازم إمام المشرف على المنتخب ، وروي فيتوريا المدير الفني للمنتخب واللاعبين على الاطمئنان على اللاعب.