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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن شحاتة يهاجم اتحاد الكرة وينتقد المشرف على منتخب مصر

صدى البلد

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات  كابتن حسن شحاتة  عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي : حسن شحاتة يفتح النار على اتحاد الكرة : بنجيب مدربين ما يصلحوش.. والمشرف على المنتخب السبب .

 

وأدى إمام عاشور تدريبات تأهيلية في مران منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بمدينة سان بيدرو بكوت ديفوار ، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية في العاشرة مساء الأحد المقبل في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ ، طبقا للبروتوكول العلاجي.

 

وتعرض إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب اليوم و تم التعامل الفورى عن طريق الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا ، ثم توجه اللاعب برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور وأجرى جميع الفحوصات التى أثبتت إصابته بارتجاج فى المخ و حالته الآن مستقرة ومكث اللاعب تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة ٢٤ ساعة.

 

وغادر إمام عاشور لاعب منتخب مصر المستشفى ظهر اليوم ، ووصل فندق إقامة الفريق بأبيدجان عقب تلقيه العلاج اللازم على خلفية إصابته بارتجاج في المخ .

 

وحرص خالد الدرندلى رئيس بعثة المنتخب و الكابتن حازم إمام المشرف على المنتخب ، وروي فيتوريا المدير الفني للمنتخب واللاعبين على الاطمئنان على اللاعب.

حسن شحاته تصريحات حسن شحاتة ‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة مهيب عبد الهادي

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