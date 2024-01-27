بيتكوين تحقق مكاسب أسبوعية بعد انحسار مخاوف المستثمرين بشأن الضغوط البيعية

سجلت عملة الـ Bitcoin ارتفاعاً في ختام تعاملات الأسبوع ، بدعم من شعور المستثمرون ببعض الراحة من فكرة أن التدفقات الخارجة من ETF (GBTC) يمكن أن تبدأ في التراجع.

ارتفع سعر العملة المشفرة بنسبة 6٪ تقريبًا إلى 42131.57 دولارًا وفقًا لـ Coin Metrics، لتحقق مكاسب أسبوعية أيضاً.

كذلك عملة Ether ارتفعت بنسبة 2%، لتتداول عند مستوى 2,264.73 دولار، فيما سجلت تراجعاً أسبوعياً بنسبة 9%.

وقال جون تودارو من Needham في مذكرة، إن يوم الخميس "سجل واحدًا من أدنى الأيام في صافي التدفقات الخارجة من GBTC واليوم الثالث على التوالي من انخفاض التدفقات الخارجة، مما قد يشير إلى بداية التباطؤ في عمليات الاسترداد".

بالإضافة إلى ذلك، قد يقوم المستثمرون بتفكيك بعض عمليات التناوب من Bitcoin إلى Ether التي حدثت بعد الموافقة على صناديق بيتكوين المتداولة، بعد أن أخرت لجنة الأوراق المالية والبورصة هذا الأسبوع قرارها بشأن اثنين من صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ether الفوري المقترحة - أحدهما من بلاك روك والآخر من غرايسكيل .

انخفضت عملة Bitcoin بشكل حاد في بداية الأسبوع، حيث انخفضت إلى أقل من 39000 دولار للمرة الأولى منذ أوائل ديسمبر في تصحيح متوقع على نطاق واسع بعد الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة لـ Bitcoin الفورية وإطلاقها في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الرسوم البيانية تشير إلى أن الاتجاه الصعودي طويل المدى لعملة البيتكوين لا يزال قائمًا، إلا أن بعض المحللين توقعوا انخفاض العملة المشفرة إلى مستوى منخفض يصل إلى 36000 دولار.

يرى JPMorgan أن عمليات البيع المكثفة لعملة البتكوين في الفترة الأخيرة ربما وصلت إلى نهايتها.

وكانت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة قد حققت مكاسب واسعة منذ النصف الثاني من العام الماضي، وسط ترقب المستثمرين لإقرار أول صندوق مؤشرات متداول للعملة المشفرة على الأسعار الفورية في أميركا.

لكن منذ الموافقة على تلك الخطوة في وقت سابق من الشهر الجاري، شهدت العملة موجة بيعية، لتتراجع دون مستويات 40 ألف دولار بعد تجاوز عتبة الـ49 ألفاً.