الدعوة عامة.. انطلاق أول ختمة قرآن كاملة للسيدات بمسجد السيدة نفيسة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، انطلاق أول ختمة قرآن كريم كاملة للسيدات اليوم، السبت، في برنامج ختم القرآن بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بعد صلاة الظهر بمصلى السيدات، والدعوة عامة ومفتوحة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوعات خطب شهر فبراير 2024، وهي الجمعة الأولى: 2/ 2/ 2024م - من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة.

وقالت إن الجمعة الثانية 9/ 2/ 2024م - جبر الخاطر وأثره في توثيق الروابط الاجتماعية، والجمعة الثالثة: 16/ 2/ 2024م - حق الطفل ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات، الجمعة الرابعة: 23/ 2/ 2024م - تحويل القبلة دروس وعبر.

وأضافت وزارة الأوقاف، إن 11 ندوة سيجري إقامتها بمراكز الثقافة الإسلامية، الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى لقاءات تثقيفية تناقش أهم القضايا الدينية والثقافية.

وأوضحت أن عقد تلك الدورات، يأتي في إطار دور الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع، وغرس القيم النبيلة، والأخلاق الكريمة، وتوعية الشباب بالقضايا الدينية والوطنية، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، واهتمامها ببناء الوعي الرشيد، ومواجهة التطرف، واستمرارًا لجهودها في تكثيف الأنشطة الدعوية.