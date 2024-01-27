لليوم الـ113.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف المستمر على غزة

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا، تناول استُشهاد عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

ويستمر الاحتلال في حربه الغاشمة ضد قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، في اليوم الـ113 من العدوان الذي بدأ في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بوصول شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف الاحتلال عدّة منازل في دير البلح وسط القطاع، واستُشهد 9 مواطنين، بينهم نساء، جراء قصف الاحتلال منازل في خان يونس.

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