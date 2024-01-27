تسلل طائرة مُسيّرة وصفارات إنذار تدوى في لبنان.. تفاصيل

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا عن أبرز تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، إذ دوت صفارات الإنذار بمستوطنة شلومي بالجليل الغربي قرب حدود لبنان، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي.

وشن الاحتلال غارة جوية استهدفت منطقة قريبة من مارون الراس جنوب لبنان، فيما أعلن "حزب الله" عن أنه استهدف اليوم تجمعًا وثكنة للجيش الإسرائيلي.

كما نشر "حزب الله" اللبناني فيديو يحتوي على مشاهد من عملية استهدافه قبة تجسسية في موقع جل العلام التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بأسلحة صاروخية خاصة، وتم تصوير الصاروخ حتى لحظة الاصطدام.