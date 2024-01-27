صفقة بـ1.7 مليون جنيه.. سقوط عاطل بحوزته 250 طربة حشيش في العريش

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عاطل بشمال سيناء بقصد الإتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث العريش بشمال سيناء مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم .. وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام– مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,750,000 ) واحد مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.