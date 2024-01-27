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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة ينظم كورسات لتعلم الإيطالية للمبتدئين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

ينظم مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، عدداً من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات، منها اللغة الإيطالية، مؤكدًا أنه تم تصميم دورة لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الإيطالية من الصفر أو تعزيز معرفتهم الأساسية.

وتقدم الدورة التدريبية فرصة لتعلم اللغة الإيطالية من الصفر لتوسيع آفاقهم وتعلم القواعد الأساسية والمفردات المفيدة والعبارات الشائعة وتحسين النطق، وتتضمن  دروساً نظرية وعملية تشمل قواعد النطق، والمفردات، والقواعد النحوية الأساسية.

وأوضح المركز أنه تم تصميم الدورة التدريبية لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللغة الإيطالية من الصفر أو تعزيز معرفتهم الأساسية، وأن المحاضرات ستكون مكثفة ومتنوعة لضمان تحقيق أقصى استفادة للمشاركين.

كما يقدم المركز مجموعة مختلفة من الدورات للغات الأجنبية المختلفة مثل الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، بالإضافة إلى دورات الترجمة العامة والمتخصصة ودورات التحول الرقمي والـ ICDL.

على جانب أخر انتهت جميع الكليات من امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024، بالاضافة إلى أن بعض الكليات بدأت في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول 2024، وبدأت إجازة الفصل الدراسي الأول 2024 لـ طلاب الجامعات الحكومية، من اليوم السبت 27 يناير الجاري، وتستمر للطلاب لمدة أسبوعين، حيث تنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2024 لطلاب الجامعات يوم الخميس الموافق 8 فبراير المقبل.

موعد بداية الترم الثاني 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي الحالي 2023-2024، يوم السبت 10 فبراير 2024 ويستمر الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب الجامعات، لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024 تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وتستعد الجامعات المصرية لـ بدء الفصل الدراسي الثاني لتجهيز المدرجات والتأكد من جميع المتطلبات الاساسية لبدء العام الدراسي علي اكمل وجه.

وتجهز الجامعات من الان جداول الفصل الدراسي الثاني والمقرر اعلانه للطلاب خلال نهاية الاسبوع المقبل.

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