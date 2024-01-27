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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم ليفربول السابق يرشح هذا المدرب لخلافة كلوب في تدريب الفريق| مفاجأة

ليفربول
ليفربول

كشف مدافع ليفربول السابق، جيمي كاراجر، عن مرشحه المفضل لتدريب الريدز في الموسم المقبل، خلفا للألماني يورجن كلوب.

وفاجأ كلوب أوساط الكرة الإنجليزية مساء الجمعة، عندما أعلن تنحيه عن منصبه كمدرب لفريق ليفربول في نهاية الموسم الحالي.

ويرى كاراجر، أن زميله السابق تشابي ألونسو، هو المرشح المفضل ليحل مكان مدرب الفريق الحالي يورجن كلوب، بنهاية الموسم.

ومنح كاراجر، ألونسو ثقته، بعد ما لعبا معا لمدة 5 سنوات، إضافة إلى العمل المميز الذي يقوم به المدرب الإسباني حاليا مع باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني.

وقال كاراجر لشبكة "سكاي سبورتس": أعتقد الآن، إذا نظرت حولك في الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا وفكرت فيمن يناسب ليفربول، فلا شك أنك لا تستطيع الابتعاد عن تشابي ألونسو، زميلي السابق في الفريق".

وأضاف: "هذا لأنه يحظى باحترام كبير في ليفربول لما فعله كلاعب، فهو فائز بدوري أبطال أوروبا، ولطالما حافظ على نفسه بمستوى حقيقي، إنه فائز بكأس العالم، وهذا (ليفربول) فريقه، تفكر في المدربين الذين عمل تحت قيادتهم، بينيتيز في ليفربول، جوزيه مورينيو، كارلو أنشيلوتي، وكل هذه الشخصيات العظيمة".

وتابع: "في الوقت الحالي، يبدو تقريبًا وكأنه ألمع مدرب شاب في كرة القدم الأوروبية، ليس هناك شك في ذلك، الشخص الآخر الذي أنظر إليه هو روبرتو دي زيربي في برايتون".

واستكمل: "تنظر إلى ما يفعله تشابي ألونسو في باير ليفركوزن، ويتنافس مع بايرن ميونخ. انظر إلى ما يفعله دي زيربي في محاولته التنافس مع الفرق الكبرى الأخرى في الدوري، وقد قدم أداءً جيدًا خاصة في الموسم الماضي".

واختتم: "لكنني أود أن أقول بالتأكيد إن المرشح الأوفر حظًا، سيكون بالتأكيد تشابي ألونسو، بسبب عمله في باير ليفركوزن، الذي ما يزال الفريق الوحيد الذي لم يهزم في أوروبا في جميع المسابقات".

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