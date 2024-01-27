دعاء الشفاء للأبناء .. للتخلص من الأمراض والكروب

دعاء الشفاء للأبناء، من الأكثر الأمور المؤلمة عندما يمرض أحد الأبناء ، يتألم والديه لألمه، يدعون بالليل والنهار لشفائه، فهم فلذة الكبد، وأغلى ما في الوجود، ولا يهدأ لهم بال حتى يكونوا في أحسن حال ، وهناك الكثير من الأدعية المستحبة بالشفاء للأبناء أن يشفيهم الله ويعافيهم ويرد عافيتهم وصحتهم ويبعد عنهم الأمراض ، ففي دعاء الأم لابنها صلة وقرابة بين العبد وربه وهو دعاء نحتاج فيه للتضرع لربنا عز وجل، ودعاء الشفاء للأبناء نعرضه في السطور التالية.





دعاء الشفاء للأبناء ويستحب أن يقولا اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين.. اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقما أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك الّتي لا تنام.



-اللهمّ إنّا نسألك بكل اسمٍ لك أن تشفيه.. أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً.



-اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية..اللهمّ ربّ النّاس، مذهب البأس، اشفه أنت الشّافي، لا شافي إلّا أنت.



-أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه ومما ذكر في دعاء الشفاء للأبناء اللهمّ إنّا نسألك بكلّ اسمٍ لك أن تشفيه. يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم. أسألك اللهم أن تشفيه، لا ضر إلا ضرك، ولا نفع إلا نفعك.

-ربّ إنّي مسّني الضرّ، وأنت أرحم الرّاحمين.. اللهمّ ألبسه ثوب الصّحة والعافية، عاجلاً غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين.

-اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين.

-أفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا الله الذي في السماء، تقدّس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا خطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.. ومما يفضل قوله في دعاء الشفاء للأبناء يا مُفرج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

-اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكِ وسائر مرضى المسلمين.

- اللهم اغفر ذنوبهم، وطهّر قلوبهم، وحصّن فروجهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمةٍ، اللهم اجعلهم من الذاكرين والمذكورين، وعلّق قلوبهم بطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجّه إليك وأحبك.

يجب الإكثار من قراءة القرآن الكريم فهو ذكر ودعاء شفاء للأبناء لأنه فيه شفاء لما في الصدور ويساعد في معالجة الكثير من الأمراض التي تصيب الإنسان .



جوامع الدعاء للأبناء

جوامع الدعاء للأبناء ويلخص في جوامع الدعاء للأبناء الإكثار من قراءة القرآن الكريم ، فهو يساعد على التخلص من الكروب والهموم والضغوط والأمراض التي تصيب الإنسان فيجب الإكثار من قراءة القرآن الكريم لأنه فيه شفاء لما في الصدور وبعد ذلك الإكثار من الاستغفار والذكر والدعاء ثم الدعاء بنية الشفاء من الأمراض والتقرب إلى الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب ويشفينا من الأمراض ويرحم آبائنا وأمهاتنا، وجوامع الدعاء للأبناء نلخصها في السطور التالية.

جوامع الدعاء للأبناء يجب الإكثار من الدعاء والاستغفار وأن نقول اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. بسم الله أرقيك من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام.

-اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، واجبر من انهكه الوجع والأنين، يارب اشفي وعافي كل مريض يتألم.

-اللهم يا من يعيد للمريض صحته وتستجيب دعاء البائس الضعيف إني اسألك الشفاء لكل روح قيدها المرض اللهم اشفي “ألاسم” شفاء لا يغادر سقما.



- اللهم نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفيه وتعافيه بحولك وقوتك. اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقماً، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية. اللهمّ ألبسه ثوب الصّحة والعافية، عاجلاً غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين.

-اللهم انت الشافي المعافى اشفي كل مريض.. ومن جوامع الدعاء للأبناء اللهم لا شافي إلا أنت ولا يبريء الأسقام إلا أنت اللهم يا شافي اشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما.



-اللهم أسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفيه وتعافيه بحولك وقوتك. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاءً لا يغادر سقماً، اللهم يامن تعيد المريض لصحته وتستجيب دُعاء البائس اشفي كل مريض .

-اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، وأيضا من جوامع الدعاء اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. اللهم اشفه شفاءً ليس بعده سقما أبدًا، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك الّتي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاءه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرّين. بسم الله أرقيك من وساوس الصّدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشّيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام.

