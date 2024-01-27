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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد
أسعار الحديد

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .

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43 ألف جنيه متوسط السعر..أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 27 يناير 2024

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قفزة في أسعار الحديد| زيادة 17 ألف جنيه خلال يناير.. ماذا يحدث؟


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار حديد عز

وتسجل أسعار الحديد حالة ارتفاع علي أرض المصنع حيث بلغ سعر طن حديد عز ليسجل نحو 55280 جنيه فيما استقرت أسعار الأسمنت في المصانع المحلية.

أسعار الحديد اليوم

- سجلت أسعار شركة أركو ستيل للحديد حوالي 53 ألف جنيه

- فيما ارتفعت أسعار شركة مصر ستيل لتسجل نحو 50 ألف جنيه

- سجلت أسعار شركة عنتر ستيل  51 ألف جنيه

- بلغت أسعار شركة العلا ستيل نحو 51 ألف جنيه

- وصلت أسعار شركة الجيوشى ستيل إلى 50 ألف

- بلغت أسعار شركة ألكو ستيل لتسجل نحو 50 ألف جنيه

أسعار الأسمنت اليوم 27 يناير 2024

فيما سجلت أسعار الأسمنت اليوم 27 يناير 2024 حالة استقرار حيث بلغت الأسعار ما يلي :-

- بلغ سعر أسمنت المسلح  2130 جنيه.

- سجل سعر أسمنت النصر عند 2090 جنيهًا للطن.

- وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 2100 جنيها في الطن.

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مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

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48 ألف جنيه للطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25 يناير 2024

- سجل سعر أسمنت حلوان نحو 2130 جنيها في الطن.

- تترواح أسعار الأسمنت المخلوط من 1280 إلى 1440 جنيها.

- تبلغ أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2150 و2370 جنيها.

-سجل سعر طن أسمنت المعلم ليسجل 2085 جنيها

- بلغ سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2130 جنيها.

-زاد سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2135 جنيها

-ارتفع سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2295 جنيها.

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