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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد
أسعار الحديد

تعد أسعار الحديد والأسمنت معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدي المواطنين الراغبين فى البناء خاصة مع وجود ارتباك فى الأسعار العالمية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تخبط كبير .

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48 ألف جنيه للطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 25 يناير 2024

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مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم


ويبلغ انتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

أسعار حديد عز 


سجلت أسعار حديد عز  43000 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت المسلح اليوم 2130 جنيهًا في الطن.

وسجلت  أسعار الحديد، اليوم حالة ارتفاع طفيف داخل أرض المصنع، فيما سجلت أسعار الأسمنت حالة استقرار ليبلغ أسمنت المسلح قيمة 2130 جنيهًا في الطن جنيهًا.

وشهدت أسعار الحديد خلال الأيام القليلة الماضية، ليتخطى حاجز الـ 43 ألف جنيه، حيث سجل الحديد ارتفاع متتالي خلال شهر يناير .

ويتم إضافة ما يتراوح من 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك أما بالنسبة للأسمنت فتتم إضافة من 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

أسعار الحديد اليوم

- سجل متوسط أسعار الحديد عز 43000 جنيه للطن

- سجل سعر حديد بشاي 42300 جنيه للطن

- بلغ  سعر حديد سرحان 42000 جنيه للطن

- فيما سجل سعر حديد العتال 42200 جنيه للطن.

- بينما سجل أسعار الحديد في شركة المصريين 42000 جنيه للطن

- بلغت أسعار الحديد فى حديد الكومي 42400 جنيه للطن

- كما سجل سعر حديد العشري 42000 جنيه للطن

- سجل سعر حديد المعادي 42200 جنيه

- سجل سعر حديد بيانكو 43000 جنيه.

-كما سجلت أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي 42200 جنيه للطن

-سجل حديد الداخلية سعر 43000 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم


- بينما سجل أسمنت المسلح اليوم 2130 جنيهًا في الطن

- كما سجل أسمنت النصر 2030 جنيهًا للطن

- كما بلغ سعر أسمنت الممتاز سجل 2100 جنيه

- أسمنت العسكري 2000 جنيه، وأسمنت التعمير 2120 جنيهًا.

- كما سجل أسمنت السويدي 2350 جنيهًا في الطن

- سجل أسمنت السويس 2080 جنيهًا في الطن

- كما بلغ أسمنت حلوان 2040 جنيهًا في الطن.

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45 ألف جنيه للطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 20 يناير 2024

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أسعار الحديد الأن في مصر

- بلغ أسمنت المخصوص 2090 جنيهًا.

- سجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1250 إلى 1400 جنيه

- بينما سجل الأسمنت المقاوم ما بين 2050 و2370 جنيهًا، والأسمنت الأبيض من 3500 إلى 3600 جنيه.

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