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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إطلاق موقع إلكتروني لـ البكاء .. ما القصة؟

صدى البلد

تم إطلاق موقع على شبكة الإنترنت يدعو الناس إلى إطلاق صرخة قوية وشديدة على مقاطع الفيديو التي تسبب البكاء، في جهد واضح لمساعدة الناس على إدارة التوتر.

يدعو موقع الويب cryonceaweek.com الأشخاص إلى النقر على الرابط الذي يفتح مقطع فيديو قصيرًا يهدف إلى إثارة دموع المشاهد، حيث تظهر كل نقرة جديدة مادة جديدة.

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ويوضح الموقع:"يظهر العلم أن البكاء يمكن أن يخفف التوتر لمدة أسبوع"، ويرتبط الموقع بمقالة نشرتها صحيفة الإندبندنت عام 2018، حيث يوضح أحد الأكاديميين كيف يمكن لمشاهدة الأفلام المثيرة للدموع أن تعزز الصحة العقلية.

وفقًا لهيديفومي يوشيدا، فإن البكاء أكثر فعالية من الضحك أو النوم عندما يتعلق الأمر بالحد من التوتر، يقترح الأكاديمي أن الاستماع إلى الموسيقى العاطفية، أو مشاهدة الأفلام المؤثرة على الدموع، أو قراءة الكتب الحزينة يمكن أن يكون مفيدًا لصحتك العقلية عن طريق تحفيز نشاط العصب السمبتاوي، مما يبطئ معدل ضربات القلب، والذي بدوره يمكن أن يكون له تأثير مهدئ على العقل.

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وقال:"إذا بكيت مرة واحدة في الأسبوع، يمكنك أن تعيش حياة خالية من التوتر"،  الموقع يدعو مشاهديه للعودة أسبوعياً لـ«حياة خالية من التوتر».

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