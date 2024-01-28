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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكرى ميلاد عبد الله غيث.. كواليس الأيام الأخيرة في حياة أسطورة الدراما

عبد الله غيث
عبد الله غيث

يوافق اليوم ، ذكرى ميلاد الفنان عبدالله غيث، الذي ولد بمركز مينيا القمح في محافظة الشرقية في 28 يناير عام 1930، وغيبه الموت في مثل هذا اليوم عام 1993، عن عمر يناهز الـ 63 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان، الذي أصاب كبده ورئتيه معًا.  

عبدالله غيث وقصة وفاته 

قبل أيام من رحيل عبدالله غيث، ذهب مع شقيقه حمدي إلى الجامع الأزهر لأداء صلاة الظهر، وبعدها توجها معًا لزيارة مسجد الحسين، وخلال تواجده هناك تغلب عليه المرض وشعر بوعكة صحية، ليتوجه على أثرها إلى المستشفى ليقضي فيها أيامه الأخيرة، وعددها 18 يومًا. 

عندما علم بذلك الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أرسل وفدًا لزيارة عبدالله غيث، وأخبروه أن القائد الليبي معجب بدوره في فيلم "الرسالة" الذي جسد فيه دور حمزة بن عبد المطلب (عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم)، وكان الوفد الليبي أخذ تكليفًا من القذافي بتولي علاجه في أي مكان بالعالم، ونقله عن طريق طائرة خاصة لإتقاذ حياته. 

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وقام الوفد الليبي بإخبار الفريق الطبي، بأن لديهم طائرة خاصة لنقل عبدالله غيث إلى أي مكان لإنقاذ حياته، ولكن الأطباء المعالجين أخبروهم بأن الوقت قد فات والحالة لا تسمح بذلك.

ورحل عبدالله غيث، تاركًا 8 مشاهد في مسلسل "ذئاب الجيل" لم يصورها، ما جعل المخرج مجدي أبو عميرة يغير من أحداث المسلسل ليقتل (علوان أبو البكري) حتى تتناسب الأحداث مع رحيله. 

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