تمرد خطير .. 25 حاكمًا أمريكيًا يدعمون تكساس في مواجهة بايدن



في معارضة جماعية لإدارة بايدن، أصدر ائتلاف كبير يضم 25 حاكمًا جمهوريًا بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن "التضامن" مع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت في جهوده لتعزيز حماية الحدود الأمريكية.

وتنتقد الرسالة المفتوحة، التي نُشرت يوم الخميس، بشدة الرئيس جو بايدن وتتهم البيت الأبيض بجعل البلاد "ضعيفة" في مواجهة تصاعد الهجرة غير الشرعية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

كان حاكم ولاية فيرمونت فيل سكوت هو الحاكم الجمهوري الوحيد الذي اختار عدم التوقيع على الرسالة.



يسلط ذلك الضوء على الاستياء الواسع النطاق داخل صفوف الحزب الجمهوري بشأن تعامل إدارة بايدن مع أمن الحدود.

اختلف قادة الولاية مع الرئيس بايدن، واتهموه بمهاجمة تكساس ومقاضاتها لاتخاذها إجراءات لحماية المواطنين الأمريكيين من التحديات التي تفرضها المستويات التاريخية للهجرة غير الشرعية، وتدفق المخدرات مثل الفنتانيل، والتهديدات الأمنية المحتملة.

وأكد البيان المشترك التزام الحكام بدعم الحاكم أبوت وولاية تكساس في استخدام الأدوات والاستراتيجيات المختلفة، بما في ذلك الأسوار الشائكة، لتأمين الحدود.



ويجادل المحافظون بأن مثل هذه الإجراءات ضرورية بسبب رفض إدارة بايدن المزعوم تطبيق قوانين الهجرة الحالية والسماح بالإفراج المشروط الجماعي للمهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

أدت المعركة القانونية المستمرة بين الحاكم أبوت ووزارة العدل في عهد بايدن إلى تفاقم التوترات، مع صدور حكم حديث عن المحكمة العليا يسمح لعملاء حرس الحدود الفيدراليين بإزالة الأسلاك الشائكة التي قامت سلطات تكساس بتركيبها على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وردا على الحكم، اتهم الحاكم أبوت الرئيس بايدن بالفشل في تطبيق قوانين الهجرة وحتى انتهاكها.

مع اشتداد الصدام بين حكومة تكساس وإدارة بايدن، أدى البيان المشترك الصادر عن الحكام الجمهوريين إلى تضخيم الاستياء المتزايد داخل الحزب الجمهوري بشأن سياسات أمن الحدود، مما يمهد الطريق لاستمرار المناقشات والتحديات القانونية حول إنفاذ قوانين الهجرة على مستوى الولاية.



أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحاكم ولاية تكساس جريج أبوت لعدم السماح لإدارة بايدن بالدخول لإزالة الأسلاك الشائكة في ممر للمهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في نزاع متصاعد بشأن الهجرة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وفي خطاب ركز بشكل كبير على أمن الحدود، قال ترامب إنه ينبغي منح تكساس الدعم الكامل في إجراءاتها لردع المهاجرين على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. تقوم الولاية بتقييد العبور عبر دوريات الحدود الأمريكية.



وتحركت إدارة بايدن بعد أن مهدت المحكمة العليا الطريق أمامها وسكانها بدخول العملاء الفيدراليين لقطع أو إزالة الحاجز المعدني الحاد .

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في لاس فيجاس، حيث احتشدوا في ملعب داخلي لكرة القدم في حي تسكنه غالبية من اللاتينيين: “عندما أصبح رئيساً، بدلاً من محاولة إرسال أمر تقييدي إلى تكساس، سأرسل إليهم تعزيزات”. وأضاف: "بدلاً من قتال الولايات الحدودية، سأستخدم كل أداة وسلطة للرئيس الأمريكي للدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الغزو المروع الذي يحدث الآن".

وتجنب ترامب إلى حد كبير الحديث عن الحكم الذي أصدرته هيئة المحلفين في قضية تشهير يوم الجمعة، وأمره بدفع 83.3 مليون دولار إضافية لكاتبة العمود إي جان كارول، التي وصفها بأنها كاذبة لاتهامه بالاعتداء الجنسي عليها.

وقال الرئيس السابق، الذي يقترب من تأمين ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، إنه كان ضحية استخدام إدارة بايدن لإنفاذ القانون ضده حيث يواجه 91 تهمة جنائية في أربع لوائح اتهام تتهمه بمحاولة قلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وسوء الإدارة ووثائق سرية وترتيب رشاوى لنجمة إباحية.

