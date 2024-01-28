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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كوت ديفوار تفتح أبوابها للمنتجات والشراكة مع مجتمع الأعمال المصري| تفاصيل

صدى البلد

واصل وفد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة د يسري الشرقاوي رحلة العمل لمنطقة غرب إفريقيا وكانت المحطة الثانية " كوت ديفوار " وعلي مدار ٤ أيام متواصلة بأبيدجان تم عقد العديد من اللقاءات مع بعض جهات ومنظمات واتحادات المال والأعمال ورجال الأعمال في مختلف القطاعات والتخصصات والتي نُسقت بالتعاون بين الجمعية والسفير شريف سيف سفير مصر لدي كوت ديفوار ، والقنصل شريف طاهر قنصل مصر لدي كوت ديفوار ومكتب تمثيل الجمعية بالعاصمة ابيدجان .

وأكد الشرقاوي أن لقاءه مع عُمر كونان نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بأبيدجان حقق أهدافه كاملة ، وتم التفاهم والتباحث حول إمكانية الشراكة و الاستعداد لاستقبال وفد وبعثة تجارية كبري ستنظمها الجمعية لمنطقة غرب إفريقيا خلال هذا العام ، وكذا عمل معرض إقليمي إفريقي مصغر بابيدجان علي غرار هذه الزيارة يتم فيه دعوة عدد كبير من شركات القطاع الخاص في غرب إفريقيا وذلك بدعم وتنسيق من مكاتب الجمعية في دول غرب إفريقيا.

 

 كما تم التوافق حول بحث توفير خدمات السياحة العلاجية لأعضاء ومشتركي الغرفة الراغبين في العلاج في مصر وذلك من خلال تنظيم ومتابعة لجنة الصحة العامة بالجمعية ، كما تم التنسيق علي تنظيم قافلة طبية علاجية مدفوعة وبها مختلف التخصصات المصرية وسوف تعمل السفارة المصرية علي وضع كافة التسهيلات لنجاح ذلك ،حيث تعد هذه هي اسرع الطرق لتنمية ملف السياحة العلاجية المصري إفريقيا و هناك حاجة ماسة في غرب إفريقيا لذلك. 

 

كما عقد د يسري الشرقاوي اجتماعا موسعا مع جولي نادرل رئيسة قطاع التعاون الدولي بالاتحاد العام لرواد الأعمال بكوت ديفوار والذي يضم ٢٨ اتحاد فرعي وتخصصي لرواد الأعمال في مختلف القطاعات وبه ٣٥٠٠ عضو ومعدل العائد السنوي لاستثمارات الاعضاء يبلغ ٢٧.٧ مليار يورو سنويا، وتناول معها الاتفاق علي بروتوكول تعاون جار إعداده، يتم من خلاله استقبال بعثة تجارية منّ المشتريين من كوت ديفوار للقاهرة وكذا توحيد الجهود لنجاح منصة "فاتا" من أفريقيا لافريقيا ..والتي ستطلقها الجمعية خلال هذا العام.

 

كما عُقدت العديد من اللقاءات بين رجال واصحاب الأعمال في كوت ديفوار من أصل لبناني وايضا من رجال أعمال من أصل كوت ديفوار واسفرت الاجتماعات علي توسيع نشاط شركتين مصريتين من أعضاء الجمعية يعملون بالفعل في كوت ديفوار منهم مجموعة " سكور للصناعة والتجارة والاستثمار "وابرام عقود علي منتجات بحدود ٢ مليون دولار للشركتين في كلا من غانا وكوت ديفوار، كما تم التجهيز ايضا مع وزارة الصحة وبعض الجامعات لدخول منتجات المجموعة العلمية المتكاملة احد اعضاء الجمعية واحد الشركات المميزة والعالمية في مجال الاثاث المعملي والتجهيزات للمعامل والمختبرات.

 

و تزامناً للرحلة مع أجواء بطولة امم افريقيا ٢٠٢٤ والتي تستضيفها العاصمة ابيدجان حرص رئيس الجمعية د الشرقاوي والوفد المرافق تحقيق أهداف لجنة الاستثمار الرياضي بالجمعية وتم في ذلك عقد عدد من اللقاءات مع رؤساء بعض الاتحادات المرافقين لبعثاتهم وكذا البعثات الإعلامية وذلك بهدف الترويج وابرام التعاقدات لمنتجات النجيل الصناعي و احتياجات الملاعب الرياضية وكذا الملابس الرياضية و عدد من المنتجات المصرية التي تدخل في صُلب صناعة الرياضة وفتح افاق تصديرية في قطاع الاستثمار الرياضي المتنامي افريقيا بشكل متزايد جدا.

 

أعرب الشرقاوي إن الزيارة حققت اهدافها علي الوجه الاكمل وان ابيدجان تحمل حلولا كثيرة امام المصدرين المصريين لمضاعفة الصادرات وتُعد بيئة منفتحة للاستثمار حيث لا يوجد قيود علي دخول وخروج الاموال وثبات العملة وتعدد مصادر الدخل وتنوع الاستثمارات والحاجه الي مشروعات تصنيع زراعي متنوع - ومعدات والات زراعية- ومستشفبات ومراكز علاجية - وملابس قطتية مختلفة - ومواد بناء - واجهزة كهربائية- وخدمات استشارية زراعية في قطاعات المحاصيل الزراعية - كما ان كوت ديفوار لديها ما يؤهلها لاستقبال مستثمرين المنشأت السياحية لانها من اهم القطاعات ذات عوائد الاستثمار المرتفعة ، وهناك فرص كثيرة واعدة جدا وذات دخل مرتفع للغاية لتدشين مراكز خدمات وصيانة سيارات للفنيين المصريين الراغبين في ذلك .

 

جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة ابيدجان غرب أفريقيا السياحة العلاجية

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