غليان في تل أبيب ومطالبات بعزل نتنياهو والشرطة الإسرائيلية تتدخل |فيديو

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الشارع الإسرائيلي يغلي بفعل التصريحات الأخيرة التي جاءت على لسان رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي حاول فيها التنصل من الاخفاق في استعادة المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية حتى الآن.

المظاهرات الكبرى كانت في تل أبيب

وأضافت أبو شمسية، في مداخلة بقناة "القاهرة الإخبارية"، عبر جولة "المراسلين"، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، أن نتنياهو حمّل مسؤولية عرقلة إتمام صفقة تبادل المحتجزين إلى أهالي المحتجزين بسبب استمرار تظاهراتهم، زاعما إن هذه التظاهرات لن تساعد في استردادهم، بل ستعزز موقف حماس وتزيد تعنتها في عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص صفقة التبادل.

وتابعت: "هذه التصريحات كأنها فتيل شعلة، حيث شهدت 4 أماكن تظاهرات إسرائيلية مثل حيفا وتل أبيب وبئر السبع"، لافتةً إلى أن المظاهرات الكبرى كانت في تل أبيب، وبعد هذه التصريحات اشتدت حدة المواجهات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين وعوائل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث استخدمت الشرطة القوة والعنف في التعامل مع المتظاهرين على حد وصف بعض وسائل إعلام دولة الاحتلال.