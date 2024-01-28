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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل سفر رئيسي الموساد والشاباك لفرنسا

مصادر أمريكية: إدارة بايدن تدرس وقف نقل السلاح لإسرائيل

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

نقلت شبكة إن بي سي الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش إيقاف أو إبطاء شحنات الأسلحة إلى إسرائيل للضغط عليها بهدف تقليص العملية العسكرية في غزة.

ياتي ذلك فيما وصل رئيسا جهازي "الموساد" و"الشاباك" الإسرائيليين، اليوم الأحد، إلى فرنسا للمشاركة في قمة رباعية في العاصمة باريس لمناقشة صفقة هدنة محتملة بين "حماس" وإسرائيل.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنياع، ورئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، وصلا إلى باريس للمشاركة في قمة رباعية، بجانب مسؤولين من الولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث إتمام صفقة تبادل أسرى وهدنة إنسانية.

وأكدت الصحيفة مشاركة كل من رئيس الاستخبارات الأمريكية، ويليام بيرنز، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن جاسم آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية.

 

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