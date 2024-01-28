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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنمية الصناعية تروج للاستثمار بالمجمع الصناعي بحوش عيسي .. تفاصيل

المجمع الصناعي بحوش
المجمع الصناعي بحوش عيسي

تعقد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدءًا من اليوم وعلى مدار أسبوعين سلسلة زيارات ومنتديات ترويجية بمحافظة البحيرة لبحث سبل التنمية الصناعية بالمحافظة وخاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك تحت عنوان "المجمع الصناعي بحوش عيسى محور تنموى جديد بمحافظة البحيرة" وذلك من خلال فريق عمل من الهيئة لتعريف المستثمرين وشباب الأعمال وخريجي الجامعات بمزايا المجمع الصناعي الذي طرحته الهيئة مؤخرًا والرد على استفسارات الشباب ورواد الأعمال من أبناء المحافظة الراغبين في حجز وحدات صناعية بالمجمع والبدء في مشروعاتهم الصناعية.

صرحت بذلك الدكتورة ناهد يوسف مؤكدة أن تلك المنتديات تأتى في إطار التنسيق المتواصل بين الهيئة ومحافظة البحيرة بهدف خلق حوار مجتمعي مع كافة الفئات سواءًا المستثمرين أو شباب الخريجين وكذا كافة المهتمين بالشأن الصناعي من أبناء البحيرة لبحث تحديات الاستثمار الصناعي بالمحافظة وسبل تعزيز التنمية الصناعية والتعريف بالمجمع الصناعي الجديد بمنطقة حوش عيسى والمزايا التي يوفرها لرواد الأعمال.

 قامت الهيئة مطلع الشهر الجاري بطرح ٨٦٤ مصنع صغير كاملة المرافق والتجهيزات بالمجمع تستهدف صناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والجلود والكيماوية .. وتواصل الهيئة تسليم كراسات الاشتراطات وتلقي طلبات المتقدمين على الوحدات.

أكدت رئيس الهيئة على أن جميع الوحدات كاملة المرافق من كهرباء ووحدة إطفاء كما يتم عمل صيانات دورية لخدمة المستثمر على أكمل وجه، كما حرصت الهيئة على أن يشمل المجمع منطقة خدمية للمستثمرين حيث يحتوى المجمع على بنك ومسجد ومبنى إداري ومعرض ومنفذ بيع.

أوضحت ناهد يوسف بأن الهيئة قامت بتقديم مزيد من التيسيرات المميزة للمستثمرين، حيث شملت طرح كراسة الشروط بسعر مخفض وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض، كما تم طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار  حتى ١٠ سنوات قابلة للتجديد، ويتم تأجيل تحصيل إيجار الوحدات من المستثمرين لما بعد الـ ٩ أشهر الأولى من استلام الوحدة، كما يمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة (٥% متناقصة) وبتسهيلات قد تصل إلى ١٠٠% من قيمة الوحدة من خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها، وكذلك الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يقدم تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط الإنتاج ومستلزماته، بالإضافة إلى خدمات تسويقية.

وتبلغ مساحة الوحدة بالمجمع ٤٨ م² ، ويتاح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعي بدون حد أقصى في نفس القطاع.

تشمل المنتديات التي ستقوم بها الهيئة في اليوم الأول اجتماع مع المستثمرين ورواد الأعمال بمركز ومدينة كوم حمادة وإجراء لقاء موسع بقاعة نادي الزراعيين، بالمدينة كما سيعقد المنتدى الثاني مع شباب الخريجين بجامعة دمنهور والمنتدى الثالث سيتم عقده بمركز ومدينة أبو المطامير ثم إجراء لقاء موسع بالمستثمرين من داخل المجمع الصناعي بحوش عيسى، ومن المقرر عقد المنتدى الرابع بمركز ومدينة كفر الدوار ثم تختتم سلسلة المنتديات بعقد اجتماع موسع بمركز ومدينة إدكو.

التنمية الصناعية الاشتراطات الاستثمار الصناعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة المجمع الصناعي

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