ابنة مصور غزة الأول تبكي: الوضع صعب في القطاع وصديقتي تعيش تحت القصف

تحدثت أناهيد جيغاليان، ابنة كيغام جيغاليان مصور غزة الأول، عن غزة، قائلة: لم أتمكن من زيارة غزة منذ 2001، متابعة:" كمن أزور غزة بشكل سنوي".

وأكملت:" لدي صديقتان إحداهن توفيت في ظروف مثل الظروف الحالية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأضافت "جيغاليان"، خلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها غير قادرة على التواصل مع صديقتها في قطاع غزة، وعبرت عن حزنها باكية: "حتى أمس صديقتي كانت لسه عايشة.. كل يوم منعرفش هيحصل فيها ايه.. هي ساكنة في غزة وعندهم أزمات ومشاكل في الأكل والشرب".

واسترسلت: صديقتي تعيش تحت القصف ولن تكون طبيعية بعد هذا العدوان، وآخر مرة تواصلت معها كانت منذ شهر ونصف"، مؤكدة أن غزة تعيش حياة صعبة غير مسبوقة.