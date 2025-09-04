جاهزية ثنائي الاتحاد السعودي للمشاركة في تدريبات الفريق

اقترب ثنائي فريق كرة القدم الأول بنادي الاتحاد السعودي، حسن كادش والصربي بريدراج رايكوفيتش، من المشاركة في التدريبات الجماعية لـ"العميد".

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن الثنائي وصل إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية، بعد أداء برنامجهما التأهيلي في النادي خلال إجازة الفريق التي استمرت لأربعة أيام.

وأشارت إلى أن حسن كادش وبريدراج رايكوفيتش سوف يشاركان في تدريبات الاتحاد يوم السبت المقبل.

وكان رايكوفيتش قد خضع لجراحة بعد نهاية الموسم الماضي بسبب تمزق في عضلة الفخذ اليمنة، بينما أصيب كادش في العضلة الخلفية مع المنتخب السعودي خلال بطولة الكأس الذهبية في الولايات المتحدة.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة نظيره الفتح، في المباراة المُقرر لها يوم 12 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.