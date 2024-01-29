بينهم مواطن روسي.. تركيا تعتقل 47 شخصًا بسبب إطلاق نار على كنيسة

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، إن الشرطة التركية اعتقلت 47 شخصًا للاشتباه في تورطهم في إطلاق النار على كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية الإيطالية في منطقة ساريير يوم الأحد، من بينهم مواطن روسي.

وأضاف يرليكايا في مؤتمر صحفي: "في إطار التحقيق في قضية الهجوم المسلح على الكنيسة، تم تنفيذ العمليات في 30 عنوانًا، وتم اعتقال 47 شخصًا، من بينهم مواطن روسي ومواطن طاجيكستان، قد يكونان على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

ووفقا لوزير الداخلية التركي، فقد تم نقل المعتقلين إلى مديرية الأمن التركية حيث سيتم أخذ الأدلة منهم بشأن تورطهم في الحادث.

ووقع الحادث في حوالي الساعة 11:40 صباحا بالتوقيت المحلي (8:40 صباحا بتوقيت جرينتش) في كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية الإيطالية في منطقة ساريير، حيث فتح رجلان ملثمان النار وقتلوا مواطنا تركيا من مواليد عام 1972.

وفي وقت سابق، أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن هجوم مسلح مروع على كنيسة بإسطنبول.

وقال التنظيم الارهابي في بيان له، إن المهاجمين الاثنين تمكنا من الفرار بعد الهجوم.