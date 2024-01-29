مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بـ البرازيل

لقي سبعة أشخاص مصرعهم بعد تحطم طائرة صغيرة كانوا يستقلونها في منطقة ريفية بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل، حسبما ذكرت السلطات.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" عن مسؤولي الإطفاء في ميناس جيرايس، قولهم إن الطائرة ذات المحرك الواحد التي غادرت كامبيناس في ساو باولو، سقطت بعد أن تفككت في الهواء في مدينة إيتابيفا التعدينية.

وأوضح المسؤولون أن سبعة أشخاص كانوا في الطائرة «عثِر عليهم ميتين»، بعدما كانوا تحدثوا في بادئ الأمر عن العثور على ثلاث جثث بين حطام الطائرة.

وتظهر صور التقطها سكان محليون حطام الطائرة بعد سقوطها على تلة مغطاة بالعشب والأشجار، وتم تداولها على وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام البرازيلية.

وهطلت أمطار غزيرة في الصباح على المنطقة التي وقعت فيها المأساة.

ولا يزال خبراء من الشرطة المدنية بالولاية، إضافة إلى أفراد من مركز التحقيق والوقاية في حوادث الطيران، يعملون في الموقع لتحديد أسباب الحادث.