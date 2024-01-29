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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سيد معوض: حزين بسبب ضياع هيبة منتخب مصر في إفريقيا

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أنه حزين على ضياع هيبة منتخب مصر في أمم إفريقيا، مشيرا إلى أن كل المنتخبات كانت تخشى مواجهة الفراعنة، وحتى منتخب الكونغو الديمقراطية كان خائفًا اليوم، لكننا لم يكن لدينا المستوى الذي يؤهلنا للمكسب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية Etc: "منذ بداية البطولة وروي فيتوريا تصريحاته متضاربة، ولا أحد يفهم ماذا يريد، حتى فنيا في المباريات كل التغييرات عليها علامات استفهام".

وأضاف: "من الممكن أن نكون حققنا استفادة كبيرة من أمم إفريقيا، وأن نجهز للاستعداد لبطولة كأس العالم، لكن روي فيتوريا لم يفعل أي شئ مطلقا من أجل تجهيز جيل جديد، ونحن نعاني فنيا بشكل واضح، قمنا بضم لاعبين لا تستحق التواجد مثل فتوح ومحمد صبحي وعلي جبر ومحمود حمادة ولم يكونوا جاهزين فنيا مطلقا".

وواصل: "لا يفرق معي رحيل فيتوريا أو اتحاد كرة القدم، لكننا لم نسمع عن وجود مشروعات طويلة الأمد من أجل نهضة الكرة المصرية، لو لم نتخذ قرارات لإصلاح الملاعب والمسابقات ومنظومة الكرة المصرية فلن نتحرك خطوة للأمام، لو كنا كسبنا فقط اليوم كان سيكمل فيتوريا مسيرته بشكل طبيعي، مع أنني أرى أنه لو كان كسب البطولة لابد من رحيله أيضا لأنه لم يطور أي شئ مطلقا".

وزاد: "خسرنا البطولة وايضا لم نكتشف جيل جديد لكرة القدم المصرية، لا يوجد عناصر ظهرت مع روي فيتوريا مطلقا، هناك عناصر انضمت وهي بعيدة عن الجاهزية الفنية، وسط حالة ارتباك واضحة في التشكيل الذي يشارك في كل مباراة، وضغوط تعرض لها من الإعلام والجمهور بمشاركة لاعبين مثل مروان عطية، ولا اعرف لماذا يشارك فتوح مباراة ويجلس أخرى رغم أنه غير جاهز فنيا".

وأضاف: "سندخل في أزمة جديدة بعد كأس الأمم حال رحيل فيتوريا، وسنظل نبحث عن مدرب جديد، والبعض سيقول لابد من مدرب مصري واخر يتمسك بالاجنبي، لكن الاهم هو تطبيق الأفكار، اتمنى ان نرى مدير فني للاتحاد قادر على إعادة الانضباط للمسابقات الخاصة بالناشئين والشباب، الازمة ليست في مدرب، لكن نريد أن نعمل للصالح العام".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك حلول لمنظومة الكرة المصرية، علينا اعداد اللاعبين بشكل أفضل، خصوصا اننا نعاني منذ سنوات، فاللاعب يشارك في مباريات بدون جمهور، ويجب اختيار رئيس اتحاد قوي لإدارة المنظومة، وان يكون هناك خطة شاملة لتطوير الكرة المصرية مثلما حدث في المغرب".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة أخطأ بشكل واضح عندما اعتمد على مدربين من مدارس مختلفة لمنتخب مصر الاول والأوليمبي. ولا يوجد اي تنسيق بينهما طوال الفترة الماضية، ولذلك لم نرى أي لاعب شاب ظهر على الساحة مع المنتخب الأول في أمم إفريقيا.

وأوضح أن منتخب مصر لم يظهر بشكل جيد أمام الكونغو، وطوال الشوط الثاني كان هناك حالة بطئ واضحة، ولم يكن هناك ثقة مطلقا في تحقيق المكسب، بل أن الجميع كان فاقدا للأمل في البطولة حتى لو كنا صعدنا بركلات الترجيح ووصلنا لمواجهة غينيا.

وأكد: "منشور المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، هو بداية لما سيحدث خلال الأيام المقبلة، الكل سينشغل بامور تافهة وينسى الأزمة الكبرى".

اتحاد الكرة الكونغو الديمقراطية الكرة المصرية أمم أفريقيا روي فيتوريا

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