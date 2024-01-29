مجلس النواب يحيل 17 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، 17 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة الأعضاء،بشان تقديم بعض الخدمات العامة او الخدمات لاهالي دوائرهم الانتخابية أو العمل علي تقديم حلول لبعض المشاكل والمعوقات إلي الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

وجاءت هذه الاقتراحات المقدمة من النواب على النحو التالي:

1.العضو أشرف حاتم، بشأن تغيير اسم شارع بهاء الدين قراقوش بمنطقة الزمالك التابعة لحى غرب محافظة القاهرة إلى شارع توفيقة عثمان الرئيس السابق لجمعية تنمية خدمات حى الزمالك لمجهوداتها في الحفاظ على جزيرة الزمالك.

2. العضو وحيد فوده، بشأن الإسراع في إنشاء عدد 2 مدرسة تعليم أساسى، ومدرسة رسمية متميزة للغات بالأرض المستقطعة من مدرسة الزراعة بمدينة المنصورة- محافظة الدقهلية.

3.العضو محمد عبد الرحمن راضى، بشأن إنشاء مدرسة فندقية بحى روض الفرج على قطعة الأرض التي تم تخصيصها من محافظة القاهرة.

4. العضو محمد طلبة، بشأن تحويل مدرسة الأخارسه الابتدائية – قرية الرياح – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية من مدرسة ابتدائى إلى مدرسة تعليم أساسى.

5. العضو طلبة النحال، بشأن إنشاء مدرسة ثانوى عام مشتركة بقرية بغداد- مركز ومدينة بدر- محافظة البحيرة.

6.العضو غادة الضبع، بشأن إنشاء محلات للأنشطة التجارية بأسوار المقرات والمبانى الإدارية ومحطات المياه والمخازن المملوكة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة سوهاج وطرحها للإيجار.

7. العضو رفعت شكيب، بشأن مد خدمة الصرف الصحى لمنطقة غرب السكة الحديد بمدينة المراغة- محافظة سوهاج.

8. العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن تعديل مسار خط تيار كهربائى جهد متوسط (11ك.ف) في الكتلة السكنية بمناطق (منشأة الأوقاف) أو تحويله لكابل جهد متوسط أرضى- مدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة.

9.العضو مصطفى بدران، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لقرى مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

10.العضو ناصر عثمان، بشأن نقل موقف سيارات الميكروباص بمدينة البدارى بمحافظة أسيوط من موقعه الحالى إلى المكان الذى كان مخصصًا للمجزر القديم.

11.العضو محمود مشعل، بشأن تطوير كوبرى فارسكور وإحلال وتجديد الإنارة من بداية الكوبرى وحتى نهايته في مركز كفر سعد- محافظة دمياط.

12.العضو محمود مشعل، بشأن ازدواج الطريق من قرية الروضة إلى أولاد حمام- محافظة دمياط، واستكمال تغطية ترعة الضهرة لربط محافظات دمياط والدقهلية مع محافظة الشرقية.

13.العضو بلال النحال، بشأن توفير جهاز رسم عصب لمستشفى المحمودية المركزى – محافظة البحيرة.

14.العضو منى عمر، بشأن زيادة الميزانية المخصصة لمستشفيات جامعة الإسكندرية – محافظة الإسكندرية.

15.العضو نى نتر الغزاوى، بشأن إصدار بطاقة صحية لكل مولود بجميع مستشفيات الجمهورية لمعرفة التاريخ المرضى لكل حالة على مدار عمر المريض.

16.العضو عصام ياسين، بشأن ادراج رصف مسافة (600) م بالشارع الرئيسى لقريتى مجريا وكفر مجاهد (شارع داير الناحية الرئيسى) بمركز أشمون- محافظة المنوفية.

17.العضو محمد نجيب خالد، بشأن رصف طريق الترعة الثانية بزمام الـ 16 ألف فدان بطول (4) كم بداية من طريق ترعة السلام حتى ترعة الأحمدية بمركز المنزلة- محافظة الدقهلية.