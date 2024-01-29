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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اغتيال عدد من المستشارين الإيرانيين.. تفاصيل جديدة حول الهجوم الإسرائيلي على دمشق

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على جنوبي دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، باغتيال عدد من المستشارين الإيرانيين إضافة إلى عدد من المواطنين جراء عدوان إسرائيلي استهدف اليوم نقاطاً عدة في جنوب دمشق.

وقال مصدر عسكري في تصريح للوكالة السورية إنه في "حوالي الساعة 13.00 من ظهر اليوم شن الاحتلال عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق".

وأضاف المصدر، أن العدوان أدى إلى مصرع عدد من المستشارين الإيرانيين وآخرين مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح إضافة إلى بعض الخسائر المادية.

من جانبها، كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الهجوم الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق استهدف مقرا استشاريا إيرانيًا.

فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدر عسكري سوري قوله إن إسرائيل شنت "عدوانا جويا" من اتجاه الجولان استهدف عددا من النقاط جنوبي دمشق.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 7 أشخاص من بينهم مقاتلين موالين لطهران لقوا مصرعهم بقصف إسرائيلي في محيط دمشق.

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