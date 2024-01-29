تعليم الوادى الجديد يحصد المركز التاسع على الجمهورية بمسابقة الأبحاث وتاريخ الفن

أعلن سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، فوز قطاع تعليم المحافظة بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية فى مسابقة الأبحاث وتاريخ الفن والتذوق الفنى ضمن خطة العمل التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع توجيه عام التربية الفنية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة ، فوز الطالبة حنان حمدى حسن مدرسة باريس الثانوية المشتركة بالمركز بعد تأهلها لتصفيات الجمهورية.

وتقدم سيد عبد العزيز، بخالص التهنئة للطالبة واسرتها الكريمة متمنيا لقطاع تعليم المحافظة تحقيق أفضل النتائج وحصاد مراكز متقدمة على الدوام.





فى سياق متصل وكيل التعليم بالوادى الجديد، تأهل مدرسة الزهور للتعليم الأساسى التابعة لإدارة الخارجة التعليمية لتصفيات الجمهورية بمسابقة الفنون البيئية ضمن الخطة الوزارية للتربية الموسيقية العام الدراسى 2023_ 2024م.

ولفت إلى إجتياز فريق المدرسة لتصفيات الإدارات التعليمية والفوز بالمركز الأول على مستوى المديرية ومن ثم المشاركة بالتصفية النهائية على مستوى الجمهورية.

ووجه أطيب الأمنيات لأسرة التربية الموسيقية بالتمثيل المشرف للمحافظة بتصفيات الجمهورية وحصاد مركز متميز.