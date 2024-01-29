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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير مالية الاحتلال يجدد دعوته المتطرفة بفرض حكم عسكري في غزة

سموتريتش
سموتريتش

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن وزير المالية الصهيوني بتسئيل سموتريتش، جدد دعوته المتطرفة لمعاقبة الفلسطينيين.
وذكرت أن سموتريتش قال انه يجب تشكيل حكومة عسكرية في غزة وطرد موظفي الأونروا من هناك.

يأتي ذلك فيما وصل  أمس رئيسا جهازي "الموساد" و"الشاباك" الإسرائيليين، الى فرنسا للمشاركة في قمة رباعية بالعاصمة باريس لمناقشة صفقة هدنة محتملة بين "حماس" وإسرائيل.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء  الأحد، أن رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنياع، ورئيس جهاز "الشاباك" رونين بار، وصلا إلى باريس للمشاركة في قمة رباعية، بجانب مسؤولين من الولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث إتمام صفقة تبادل أسرى وهدنة إنسانية.

وأكدت الصحيفة مشاركة كل من رئيس الاستخبارات الأمريكية، ويليام بيرنز، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن جاسم آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية.

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