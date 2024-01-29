المجلس الثقافي البريطاني يرعى مؤتمر NileTESOL لتعزيز تعليم الإنجليزية في مصر

يرعى المجلس الثقافي البريطاني المؤتمر الـ 28 لنايل تيسول، الحدث الرائد لمعلمي اللغة الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والذي جرى في 23 و24 يناير، وجمع أكثر من4000 عضو من مجتمع نايل تيسول لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات وفرص التطوير المهني.

كان قد دعا قام المجلس الثقافي البريطاني مايكل كونولي، المسؤل عن برامج اللغة الإنجليزية في المجلس الثقافي البريطاني عالميا، ليكون متحدثًا رئيسيًا. ستتيح هذه الفرصة للمشاركين اكتساب رؤى قيمة من رؤى مايكل حول مستقبل اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا وتقدمها الكبير في تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية. علاوة على ذلك، يرعى المجلس البريطاني 200 معلم من جميع أنحاء مصر لحضور المؤتمر، مما يظهر التزامه بتوفير فرص تطوير مهني لأكبر عدد ممكن من المعلمين.

قال مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر: "كانت من دواعي سروري الكبير حضور أول تجربة لي في نايل تيسول. التركيز على المعلمين أمر مهم جدًا، حيث يُعتبر المعلمون الملتزمون والمتفانون هم الذين يحدثون الفارق. كان من الجيد جدًا رؤية مجتمع قوي للممارسة هنا في مصر ورؤية العديد من الشركاء الآخرين يعملون جنبًا إلى جنب مع المجلس الثقافي البريطاني لدعم تدريس وتعلم اللغة الإنجليزية. تهانينا لجميع الأشخاص المشاركين في هذا الحدث.".

وفي هذا الصدد، قال مايكل كونولي , المسئول عن برامج اللغة الانجليزية على مسوى العالم " كانت تجربة رائعة بالنسبة لي أن أعود "إلى الوطن" في مصر، البلد الذي أصبحت فيه مدربًا للمعلمين لأول مرة. نايل تيسول هو حدث خاص، يجمع معلمين من كل جزء في مصر وخارجها. تحدثت عن "مستقبل اللغة الإنجليزية"، وهو مشروع من المجلس الثقافي البريطاني ينظر في دور اللغة الإنجليزية في المجتمع والتعليم في السنوات المقبلة، وأغادر مصر مليئًا بالأفكار من المعلمين في المؤتمر ومستوحى من حماسهم تجاه تعليم اللغة الإنجليزية."

كما علق الدكتور محمد علام عميد كلية التعليم المستمر في الجامعة الأميركية بالقاهرة قائلاً " بما أننا ندخل سنة مئوية لمدرسة التعليم المستمر SCE ، نبدأ بحدث تاريخي من هذا القبيل الذي حقق نجاحًا صاخبًا لمجال تدريس اللغة الإنجليزية في مصر وخارجها. يجمع هذا التجمع المهني مجتمعًا نشطًا من المعلمين والباحثين والممارسين، الذين يجمعهم جميعًا شغف مشترك بالتدريس والتعلم. ستثير الروح التعاونية التي تعمل على تعزيزها هنا في نايل تيسول 2024 أفكارًا جديدة وتعزز الروابط ذات المغزى وتدفع مهنتنا قدمًا. "

قدمت هالة أحمد، رئيس برامج اللغة الإنجليزية في المجلس الثقافي البريطاني، جلسة مميزة بعنوان "إدماج القضايا الاجتماعية في فصل اللغة من خلال نهج قائم على القصة"، بهدف توفير رؤى واستراتيجيات فريدة لمعلمي اللغة الإنجليزية في مصر. كان التركيز في الجلسة على التعامل مع موضوع الصعوبات والصمود من خلال دروس إنجليزية عملية مستندة إلى منهج قائم على القصة ومن منظور حقوق الأطفال.

كان المجلس الثقافي البريطاني داعمًا طويل الأمد لنايل تيسول منذ عام 2010. في المؤتمر، سيكون لدى المجلس البريطاني جناح ترويجي لعرض أعماله الواسعة في مجال تعليم اللغة الإنجليزية وتزويد الزوار بمزيد من المعلومات حول برامجه.