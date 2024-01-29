كلاكيت تانى مرة.. آسر ياسين يتعاون مع هانى خليفة فى الساعة 5

بعد نجاح فيلم «رحلة 404» وردود الفعل الجماهيرية الواسعة التي حصدها منذ طرحه في السينمات، يتعاون المخرج هاني خليفة مع النجم آسر ياسين في مسلسله الجديد «الساعة 5».

المسلسل الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، ويشارك في بطولته الفنانة عائشة بن أحمد، يعد التعاون الثاني بين الثنائي «خليفة وياسين» بعد مسلسل «نمرة اتنين» في عام 2020.

آسر ياسين

على صعيد آخر، يواصل آسر ياسين تصوير فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية»، الجزء الثالث من الفيلم الشهير الذي حقق نجاحاً كبيراً مصرياً وعربياً، والمنتظر عرضه في العام الحالي.

ويجسد ياسين خلال الأحداث شخصية «الشايب» التي بدأ تصويرها مؤخراً، والتي تم الإعلان عنها أيضاً في وقت سابق، تمهيداً لتقديم فيلم منفصل عن الشخصية.

ويشارك في بطولة الفيلم مع آسر ياسين، كل من أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أيضًا يواصل آسر ياسين تصوير دوره في فيلم «فرقة الموت»، مع أحمد عز، ومنة شلبي، ومحمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.

وكان قد عُرض لآسر ياسين مؤخراً فيلم «شماريخ»، لأول مرة عالميًا، خلال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ضمن برنامج «روائع عربية»، لينطلق عرضه بعدها في دول العالم العربي وعلى رأسها مصر في ديسمبر الماضي، لينافس في موسم أفلام رأس السنة.

ويضم الفيلم عدداً كبيراً من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.