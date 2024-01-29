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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل نقل البرلمان يطالب بسرعة تنفيذ مشروعات الطرق بالمحافظات

النائب وحيد قرقر
النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية المشروعات القومية التى قامت بها الدولة في قطاع النقل من محاور وطرق، مشيرا إلي أنها تعد إنجازات غير مسبوقة أدت إلي صعود مركز مصر في مؤشر جودة الطرق علي مستوى العالم، إلي المركز ١٨ عام ٢٠٢١ بعدما كانت مصر في المركز  ١١٨ عام ٢٠١٣، ما يعنى تقدم مصر بنحو ١٠٠ مركز خلال عشر سنوات وهو ما يمثل طفرة وإنجاز كبير.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب اليوم  لمناقشة خطة الهيئة العامة للطرق والكبارى، بحضور اللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ضرورة قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بالإسراع في تنفيذ مشروعات الطرق الجاري تنفيذها حاليا في مختلف المحافظات، وذلك للاستفادة منها في أقرب وقت.

وشدد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، علي ضرورة الاهتمام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس أو أعضاء اللجنة والمتعلقة بمشكلات المواطنين في الدوائر.

وبدوره عقب اللواء حسام الدين مصطفي، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، معلنا تقبله لتأكيد النائب وحيد قرقر علي الالتزام بتنفيذ التوصيات.

كما أوضح مصطفي، أن السبب في تأخر تنفيذ بعض المشروعات هو نقص كميات البيتومين بسبب نقص العملة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد، والظروف الاقتصادية بشكل عام.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، أيضا تسببت تلك الظروف السبب في عدم الالتزام ببند الصيانة، والقيام بالصيانة الدورية للطرق.

وكان رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، قال إن خطة الهيئة تهدف إلى الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة الزراعية والصناعية والسياحية، وإنشاء محاور عرضية جديدة على النيل من منظور تنموي شامل وليس مجرد الربط بين ضفتي النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والانتاجي.

وكشف حسام الدين أن الخطة، تستهدف الخطة خفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل والتأثير البيئي، وربط جميع الموانئ (الجافة والبرية والبحرية) والمناطق الصناعية واللوجيستية بشبكة طرق قوية لتسهيل الحركة المرورية وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة، بجانب إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق وتقاطعاتها مع خطوط السكة الحديد، وإنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل للحد من الحوادث، والاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم اقتصار التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية.

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