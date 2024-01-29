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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بسبب الضغوط.. إعلامية شهيرة تجري جراحة دقيقة في القولون

سهير جودة
سهير جودة

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة مستجدات الحالة الصحية لزميلتها الإعلامية سهير جودة، بعد تعرضها لوعكة صحية وخضوعها لعملية جراحية دقيقة في القولون.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية: أحب أطمنكم على سهير، هي الحمد لله بقت شوية كويسة، وإن شاء الله قدر المستطاع هنحاول بكره تكلمنا ونسمع صوتها، وده وعد أخدته منها امبارح هتكلمنا لما تقدر، لكن يعني ألف حمد شكر لله ربنا أنعم علينا بنعمة التحسن وإن شاء الله هتكون قريب معانا.

نشرة الفن| تفاصيل الحالة الصحية لـ سهير جودة.. وصورة لافتة لـ«جوري بكر»

سهير جودة تكشف تطورات حالتها الصحية .. فيديو

سهير جودة تتعرض لوعكة صحية

 

وسبق وأن أعلنت الإعلامية مفيدة شيحة، تعرض الإعلامية سهير جودة لوعكة صحية، وطالبت جمهور سهير جودة الدعاء للإعلامية بالشفاء العاجل، حيث قالت شيحة: زميلتي وصديقتي العزيزة سهير جودة تتعافى من وعكة صحية بسبب الضغط اللي مرت بيه في الفترة الأخيرة اللي كان سبب في حدوث مشاكل بمعدتها والقولون، وهي حاليا تخضع لفترة راحة لمدة أسبوع، ووعدتنا بأنها هتعود في القريب العاجل.

وتابعت سهير جودة: لذلك بطلب من كل محبيها ولكل من يسأل عنها أن يدعو لها، وإن شاء الله هنطمنكم عليها لما تكون قادرة على التواصل وتطمنكم هي بنفسها على حالتها.

 

سهير جودة مفيدة شيحة القولون وعكة صحية

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