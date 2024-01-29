عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يطالب النيجر بتفسير حول رفض دخول مبعوثه إلى نيامي

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

خاطب الاتحاد الأوروبي السلطات النيجرية سعيًا لمعرفة سبب منع أحد كبار ممثليه من دخول الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

انتقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، النيجر لرفضها السماح بدخول رئيس بعثتها المدنية لإدارة الأزمات في البلاد، وطالب بتفسير.

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن "الاتحاد الأوروبي يحيط علما بالرفض القاطع لمنح حق الوصول إلى أراضي النيجر" الأسبوع الماضي من قبل رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل في مالي كاتيا دومينيك.

وأضاف المتحدث أن بروكسل "طلبت توضيحات من السلطات الانتقالية" في نيامي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقررت السلطات النيجرية في ديسمبر الماضي إنهاء مهمتي الأمن والدفاع التابعتين للاتحاد الأوروبي في البلاد، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لحفظ السلام في منطقة الساحل في مالي، والتي كانت تعمل هناك منذ عام 2012، لكنهم تركوا دون اعتراض خطة انسحاب الاتحاد الأوروبي التي تمتد حتى 3 يونيو 2024 والتي ترى بروكسل أنها تشمل وصول أفراد EUCAP إلى البلاد خلال تلك الفترة.

قالت المتحدثة باسم المفوضية إن الاتفاق "ينص على تسهيل دخول وخروج موظفي EUCAP".

وأضافت أن سلطات النيجر صادرت جوازات سفر عدد من أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي الذين وصلوا إلى نيامي في 24 يناير.

ومنذ الاستيلاء على السلطة والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، قطع القادة العسكريون في النيجر علاقاتهم مع الشركاء الغربيين للحكومة المخلوعة.

وبعد إخراج القوات الفرنسية الشهر الماضي، يبحثون الآن عن حلفاء جدد وأصبحوا أقرب إلى روسيا، التي تدخلت عسكرياً وسياسياً.

وأعلنت النيجر، إلى جانب بوركينا فاسو ومالي، التي سيطرت عليها أنظمة عسكرية، أمس الأحد انسحابها من كتلة غرب إفريقيا، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، التي علقت عضويتها.

وتقع الدول الثلاث غير الساحلية فريسة للجماعات المتمردة المسلحة.

وقال القادة العسكريون في النيجر، الذين يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة الأدوية، إنهم يريدون فترة تصل إلى ثلاث سنوات للانتقال إلى الحكم المدني.

الاتحاد الأوروبي سلطات النيجر غرب أفريقيا المفوضية الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

قدم الآن وظائف خالية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

تابع لإيران.. الخزانة الأمريكية تصنف بنك الهدى العراقي مؤسسة راعية لغسيل الأموال

أحمد موسى عن فرصة محمود حمادة: لو أنا مكانه كنت سجلت الهدف.. فيديو

شعبة الدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر خلال شهر..فيديو

بعد خروج المنتخب.. أحمد موسى يوجه طلبا عاجلا لـ وزير الشباب والرياضة.. فيديو

متحدث الوزراء: سيتم إقرار الحد الأقصى لأسعار السلع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

إنجاز علمي.. إجراء أول عملية في العالم لزراعة "قلب جزئي" |شاهد

مكشوف أوف شولدر.. ابنة هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة للجدل |شاهد

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ