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رئيس التحرير
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رياضة

نجوم الأهلي والزمالك في عزاء العامري فاروق| شاهد

صدى البلد

حرص عدد من نجوم الأهلي والزمالك على تأدية واجب العزاء في وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكان على رأس الحضور كل من الكابتن طاهر أبو زيد نجم الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، ومصطفى شوبير، والكابتن حمادة صدقي، ومحمد الجارحي، ومهند مجدي، وطارق قنديل وحسام غالي،  أعضاء مجلس إدارة الأهلي، والكابتن شوقي غريب والكابتن مصطفى يونس، والكابتن احمد بلال والكابتن عبد الحليم علي، والكابتن خالد بيبو، وأحمد نبيل كوكا، والكابتن جمال عبد الحميد، واللواء علاء مقلد، والكابتن على ماهر، أيمن أشرف، وشادي محمد ، وطارق مصطفى، وهشام حنفي، وأمير توفيق، ومحمد فضل، وعماد متعبن ورضا شحاته.

كما حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تأدية واجب العزاء في وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحرص العديد من نجوم المجتمع والرياضة على تأدية واجب العزاء في وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكان أبرز الحضور كل من وليد سليمان ومحمد شوقي، وحسام غالي، وزكريا ناصف، والإعلامي سيف زاهر ن والكابتن حسن حمدي، والكابتن مجدي عبد الغني، والكابتن ربيع ياسين، وعمرو السولية، والكابتن احمد حسن، وشريف إكرامي ورمضان صبحي، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأحمد مرتضى منصور، والكاتب الصحفي عبد المنعم عمارة، والفنان محمد ثروت، وسيد معوض، والدكتور جمال محمد على مدير إدارة المنتخبات باتحاد الكرة.

كما حرص الدكتور مصطفى مدبولي على تأدية واجب العزاء في وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كان في استقبال رئيس الوزراء الكابتن محمد الخطيب رئيس النادي الأهلي والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وذوي العامري فاروق.

ونعى النادي الأهلي إلى أعضائه وجماهيره ومحبيه بقلوب يملأها التسليم بقضاء الله النافذ، وبعيون تُلهبها الدموع حزنًا وأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه وأحد رجالاته المخلصين، الذي كان نموذجًا للمسئول العاشق والحريص على مصلحة وطنه وناديه «العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق»، الذي دأب على خدمة النادي الأهلي على مدى سنوات طويلة، بذل خلالها أقصى ما لديه لإعلاء شأنه ورفعة رايته، حتى داهمته أزمة صحية مفاجئة أثناء أداء عمله بالنادي قبل شهرين، مكث على أثرها بأحد المستشفيات حتى استرد الله وديعته، وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها. 

وتابع بيان النادي “في هذا اليوم الحزين نتوجه بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يتغمد فقيد النادي الأهلي والرياضة المصرية بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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