عصابة شقة الهرم.. أجبروا سيدة على ممارسة الحرام وصوروها

تفاصيل ومفاجآت عديدة كشفتها أجهزة الأمن في واقعة عصابة شقة الهرم، حيث تضمنت الواقعة تفاصيل الاعتداء على سيدة في الهرم، على يد 5 أشخاص وقيامهم بإجبارها على ممارسة الرذيلة مع زوج ابنتها ثم الاعتداء على الأخير بالضرب وسرقة بعض المستندات والمشغولات الذهبية من منزلها.

القصة الكاملة لعصابة شقة الهرم

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق في الجيزة، عن عصابة شقة الهرم، أنه أثناء تواجد المجني عليها برفقة زوج ابنتها في الشقة حيث يعملان في مجال العقارات، قام أحد الأشخاص بالاتصال بها وأخبرها أنه يريد شراء شقة في المريوطية، وبالفعل حضر الشخص وقام زوج ابنتها بسحبه بالمصعد ثم غادر لشراء مستلزمات وتركها معه، وحينما عاد تقابل مع أحد المتهمين الذي أخبره أنه من القاهرة.

التحقيقات تكشف تفاصيل عصابة شقة الهرم

وشرحت التحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق في الجيزة، أن المتهم أخرج سلاحا ناريا من طيات ملابسه وقام بتهديدهما وقام بفتح باب الشقة حيث دخل 4 آخرون بحوزتهم آلات حادة، وقاموا بالاعتداء عليهما ثم أجبروهما على الدخول إلى غرفة في الشقة وأجبروا السيدة على خلع ملابسها وزوج ابنها، ثم أجبروه على ممارسة الرذيلة معها وقاموا بتصويرهما.

التحقيقات: أجبروا سيدة على ممارسة الرذيلة

وقالت التحقيقات في جريمة عصابة شقة الهرم في الجيزة، أن أحد المتهمين قام بالتعدي على السيدة ثم قاموا بإجبارها على على فتح الخزينة الخاصة بها وسرقوا منها مبلغا ماليا، وسرقة مشغولات ذهبية وتركوا الشقة وفروا هاربين، وقامت السيدة بالصراخ من النافذة إلا أن المتهمين أطلقوا أعيرة نارية في الشارع لترويع المواطنين.

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وخلال التحقيقات مع عصابة شقة الهرم، أقر أحد المتهمين بأن أحد أصدقائه أخبره بوجود شقة للأعمال المنافية في الهرم، وأعطاه رقم مالكة الشقة وأنه توجه إليها وقام بالاتصال بها وأخبرها بأنه سيحضر اليها وقامت بإرسال الموقع له عبر الهاتف، وبعد أن صعد قدمت له قهوة، ثم أخبرته بأن الشخص الواحد سعره 3 آلاف جنيه، وقامت بالدخول برفقة الرجل المتواجد معها وممارسة الرذيلة وقام بتصويرها حينها.