بسبب أزمة محمد سلام.. تأجيل عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما"

قرر صناع فيلم “بضع ساعات فى يوم ما” تأجيل عرض الفيلم بعد أن كان مقررا له فى منتصف العام إلا أنه تراجعت الشركة المنتجة عن عرضه.

ويأتى سبب تأجيل عرض الفيلم بسبب ان العمل مرتبط بالتسويق الخليجى وتحديدا فى السعودية وبسبب أزمة بطل الفيلم محمد سلام تقرر تأجيل لعرض فى الفترة الحالية.

ويضم فيلم “بضع ساعات في يوم ما”، عددا كبيرا من نجوم الفن على رأسهم هشام ماجد ومي عمر وهنا الزاهد ومحمد سلام وأحمد السعدني ومحمد الشرنوبي وكريم فهمي ومايان السيد، وإنتاج أحمد السبكي، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن.

يتعاون الكاتب محمد صادق مع المخرج عثمان أبولبن، فى تحويل روايته «بضع ساعات فى يوم ما»، إلى فيلم سينمائى، وأن أحداثه تدور فى خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وأن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

وقال الكاتب محمد صادق في تصريح لصدى البلد: "عندما يأتي منتج أو مخرج و يقرأ الرواية ويتحمس لها يري أن عندما تنقل للمشاهد سيكون أفضل وتم اختيارها كونها رواية قريبة جدا لقلبي وكانت هناك عديد من المحاولات لتحويلها لفيلم منذ إصدارها عام 2011 ولكن كل المحاولات بائت بالفشل وتم الانتهاء من تصوير الفيلم متذ فترة وفى انتظار عرضه".