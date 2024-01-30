قصة فتاة المرج.. 3 شباب اصطحبوها لمنزل مهجور واعتدوا عليها وصوروها

تفاصيل مثيرة شهدتها واقعة فتاة المرج، والتي تعرضت لإعتداء جسدي على يد 3 شباب في منطقة البركة بالمرج في القاهرة، كشفتها تحقيقات النيابة حيث تبين أن الفتاة توجهت لشراء حلوى إلا أن المتهمين الثلاثة قاموا بمحاصراتها وهددوها ثم اصطحبوها إلى منزل مهجور وتناوبوا الإعتداء عليها وتباشر النيابة التحقيقات في الواقعة حيث جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

القصة الكاملة للاعتداء على فتاة المرج

وتبين من التحقيقات في واقعة فتاة المرج، أن الفتاة تم تهديدها للذهاب مع المتهمين الثلاثة حيث قرر لها أحدهم - لو فتحتي بوقك بكلمة هخلي وشك ملهوش ملامح - وقامت بالذهاب معهم حتى منزل مهجور في منطقة البركة في المرج بالقاهرة، وما أن وصلوا حتى أجبروها على خلع ملابسها.

وشرحت التحقيقات أن المتهم الأول قام بالإعتداء الجسدي عليها لمدة 15 دقيقة ثم تركها للمتهمين الباقيين، حيث قام المتهم الثاني بالدخول والإعتداء عليها جسديا ثم قام المتهم الثالث بتصويرها بهاتفه أثناء مواقعتها، ثم تركوها وفروا هاربين بعدما تناوبوا مواقعتها تحت تهديد السلاح.

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وقالت فتاة المرج خلال التحقيقات أنها كانت ذاهبة لشراء بعض الحلوى واستوقفها أحد المتهمين وطلب منها الحديث إليها ثم قام المتهم الثاني بإجبارها على الذهاب معهم تحت تهديد السلاح، وفي هذه الأوقات قامت جارة لها بالنداء عليها إلا أنها لم تستطيع الرد عليها بسبب تهديد المتهمين لها.

وتابعت فتاة المرج قائلة المتهمين هددوني عشان أدخل البيت المهجور وواحد منهم دخل جاب بطانية وراح فرشها جنب السور وقال دي أحسن من التراب وبعدها واحد فيهم ضربني لما جيت أصرخ وبعدها أقام معايا علاقة كاملة، وسابني وبعد دخل كل واحد فيهم واعتدى عليا وأخر واحد كان بيصور اللي بيحصل بالتليفون بتاعه.