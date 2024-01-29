قرار عالج ضد المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير

أجلت محكمة جنح أكتوبر أول جلسة محاكمة المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر لجلسة 12 فبراير لضم التقارير الفنية الخاصة بسيارة المتهم.

استمعت المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة المدعي بالحق المدني عن أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

وطالب شعبان سعيد المحامى هيئة المحكمة بإضافة تهمة جديدة للمتهم وهي الاتلاف غير العمد ، لافتا إلى أن النيابة العامة وجهت له تهم القتل الخطأ وإصابة زوجة المجني عليه وكذلك مخالفة قانون المرور ولم تدرج تهمة الاتلاف غير العمد.

طالب المدعي بالحق المدني لأسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بضم التقارير الفنية لمهندس المرور الخاصة بالواقعة حيث خلت أوراق القضية منها وطالب بتعويض مالي قدره أربعين ألف وواحد.

وأختتم مرافعته بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وشهدت الجلسة تغيب المتهم المتسبب في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته عن الحضور فيما حضر من أسرة الفنان الراحل نجله وزوج ابنته ريهام.