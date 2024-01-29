عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عالج ضد المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير

أجلت محكمة جنح أكتوبر أول جلسة محاكمة المتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر لجلسة 12 فبراير لضم التقارير الفنية الخاصة بسيارة المتهم.

استمعت المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة المدعي بالحق المدني عن أسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

وطالب شعبان سعيد المحامى هيئة المحكمة بإضافة تهمة جديدة للمتهم وهي الاتلاف غير العمد ، لافتا إلى أن النيابة العامة وجهت له تهم القتل الخطأ وإصابة زوجة المجني عليه وكذلك مخالفة قانون المرور ولم تدرج تهمة الاتلاف غير العمد.

طالب المدعي بالحق المدني لأسرة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بضم التقارير الفنية لمهندس المرور الخاصة بالواقعة حيث خلت أوراق القضية منها وطالب بتعويض مالي قدره أربعين ألف وواحد.

وأختتم مرافعته بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

وشهدت الجلسة تغيب المتهم المتسبب في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته عن الحضور فيما حضر من أسرة الفنان الراحل نجله وزوج ابنته ريهام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالجيزة

ترشيحاتنا

قرار عاجل بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات

خبير تعليم: لابد من تقليل القبول بكليات الآداب والحقوق والتجارة 10%

تحرك مفاجيء في أسعار اللحوم .. رئيس شعبة القصابين يوضح

أول تعليق من حماس على اقتراب إتمام صفقة جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي

حكم التلفظ بعبارة: "ربنا افتكره".. دار الإفتاء تجيب

ميسي وسواريز.. حفلة أهداف في قمة الهلال السعودي وانتر ميامي الأمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رسالة مضحكة لراكب نسي جهاز iPad على متن طائرة

"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

إنجاز علمي.. إجراء أول عملية في العالم لزراعة "قلب جزئي" |شاهد

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ