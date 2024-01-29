عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التفاصيل الكاملة لانتقال صلاح محسن مهاجم الأهلي إلى المصري

صلاح محسن
صلاح محسن

نجح كامل أبو علي رئيس النادى المصري باتصال مباشر مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى فى إنهاء صفقة انتقال مهاجم فريق النادى الأهلى صلاح محسن للنادى المصري فى صفقة انتقال حر . 

وأكد محمد موسي عضو مجلس إدارة النادى المصري و المشرف العام على الفريق الاول لكرة القدم توقيع اللاعب للانضمام للنادى المصري لمدة ٣ مواسم ونصف تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية . 

وأضاف عضو مجلس المصري انه تم إنهاء صفقة انضمام اللاعب للنادى المصري بناء على رغبة الكابتن على ماهر لتدعيم خط هجوم الفريق بعد رحيل مهاجمه مروان حمدى إلى بيراميدز لاسدال صفحة مشكلته فى حق جماهير النادى.  

محافظ بورسعيد يشدد على استمرار تطوير مستوى الأداء بمختلف الإدارات

شمس ومطر.. طقس شتوى متقلب في بورسعيد لليوم الثالث.. شاهد

وقال موسى أن كامل ابوعلى رئيس النادى المصري يعكف شخصيا على إنهاء ملف تدعيمات الفريق الأول لكرة القدم بناء على المراكز والاقتراحات للمدير الفني للفريق بقصد استكمال مسيرة الفريق بالبطولات المختلفة. 

وشدد عضو مجلس المصري على أن الهدف الأول لرئيس النادى المصري اسعاد الجماهير العاشقة لناديها . 

وطالب موسى جماهير المصري وأصحاب صفحات التواصل الإجتماعي بالتريث وعدم نشر ما يسرب لهم من أسماء صفقات فى الوقت الحالي والتى بنشرها قد يعيق إكمال الصفقات والتى قد يكون سربها وكلاء أو منافسين بقصد عرقلة الصفقات . 

وشدد عضو مجلس المصري و المشرف العام على الفريق قائلا ليس المهم السبق فى الإعلان ولكن الأهم إتمام الصفقة واعلانها على صفحة النادى الرسمية ونجاح الصفقة فى تحقيق الهدف الرئيسي من التعاقد معها . 

المصري الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جماهير المصري رئيس النادي الأهلي فترة الانتقالات الشتوية مجلس إدارة النادي المصري النادي الأهلي الفريق الأول لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

فنانة شهيرة تهاجم زوجها: مبيصرفش على ابنه ولا بيسأل عليه

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يشدد على استمرار تطوير مستوى الأداء بمختلف الإدارات

شمس ومطر.. طقس شتوى متقلب في بورسعيد لليوم الثالث.. شاهد

التفاصيل الكاملة لاجتماع وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد | صور

بورسعيد .. وزير التموين يزور ساحة مصر ويشيد بأعمال صومعة ميناء غرب | شاهد

وزير التموين: الكميات المتوافرة داخل مضرب أرز جنوب بورسعيد تلبي احتياجات المحافظة

وزير التموين خلال زيارة بازار بورسعيد: ما تقدمه المحافظة لدعم السلع الأساسية غير مسبوق|شاهد

خلال زيارته لبورسعيد.. وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 4.2 شهر والسكر 5.4 شهر

وزير التموين ومحافظ بورسعيد يتفقدان أعمال صوامع ميناء غرب

ترشيحاتنا

حقيقة إطلاق نار بين الشرطة وتجار الذهب بطريق إسكندرية.. مصدر أمني يوضح

حكم الاحتفال بالإسراء والمعراج في شهر رجب.. دار الإفتاء ترد

متى 27 رجب 2024؟.. يبدأ من الأربعاء ودعاؤه مستجاب حتى مغرب الخميس

بلينكن يشيد بصفقة التبادل للأسرى ويرمي الكرة في ملعب حماس

أول تعليق من وزير الشباب والرياضة على خروج منتخب مصر|خاص

تخطى 30 مليون دولار.. قصة "مخطوطة ليستر" أغلى كتاب في العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون قصد.. نهاية مأساوية لشخص قفز من برج سكني في تايلاند

شاهد.. رسالة مضحكة لراكب نسي جهاز iPad على متن طائرة

"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

فيديو

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ