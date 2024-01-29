التفاصيل الكاملة لانتقال صلاح محسن مهاجم الأهلي إلى المصري

نجح كامل أبو علي رئيس النادى المصري باتصال مباشر مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى فى إنهاء صفقة انتقال مهاجم فريق النادى الأهلى صلاح محسن للنادى المصري فى صفقة انتقال حر .

وأكد محمد موسي عضو مجلس إدارة النادى المصري و المشرف العام على الفريق الاول لكرة القدم توقيع اللاعب للانضمام للنادى المصري لمدة ٣ مواسم ونصف تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية .

وأضاف عضو مجلس المصري انه تم إنهاء صفقة انضمام اللاعب للنادى المصري بناء على رغبة الكابتن على ماهر لتدعيم خط هجوم الفريق بعد رحيل مهاجمه مروان حمدى إلى بيراميدز لاسدال صفحة مشكلته فى حق جماهير النادى.

وقال موسى أن كامل ابوعلى رئيس النادى المصري يعكف شخصيا على إنهاء ملف تدعيمات الفريق الأول لكرة القدم بناء على المراكز والاقتراحات للمدير الفني للفريق بقصد استكمال مسيرة الفريق بالبطولات المختلفة.

وشدد عضو مجلس المصري على أن الهدف الأول لرئيس النادى المصري اسعاد الجماهير العاشقة لناديها .

وطالب موسى جماهير المصري وأصحاب صفحات التواصل الإجتماعي بالتريث وعدم نشر ما يسرب لهم من أسماء صفقات فى الوقت الحالي والتى بنشرها قد يعيق إكمال الصفقات والتى قد يكون سربها وكلاء أو منافسين بقصد عرقلة الصفقات .

وشدد عضو مجلس المصري و المشرف العام على الفريق قائلا ليس المهم السبق فى الإعلان ولكن الأهم إتمام الصفقة واعلانها على صفحة النادى الرسمية ونجاح الصفقة فى تحقيق الهدف الرئيسي من التعاقد معها .