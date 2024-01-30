دعاء الليلة 18 رجب.. 9 صِيَغ تجعل لك نصيبا من الخير والعافية وسعة الرزق

بدأت ليلة 18 من شهر رجب الهجري منذ ساعات مع أذان المغرب، بل إنه لم يتبق منها سوى القليل، ومن ثم فعلى كل لبيب اغتنام هذا القليل المبارك وتغيير حياته بترديد دعاء الليلة 18 رجب ، حيث إن رجب هو أحد الأشهر الحُرم، التي يعظم فيها الأجر والثواب ، ويستجاب الدعاء ، من هنا يزيد البحث عن أفضل صيغة من دعاء الليلة 18 رجب ، لعلنا به نغتنم ما تبقى من النفحات والرحمات في هذا الوقت ، خاصة وأن دعاء الليلة 18 رجب يجمع بين بركات عدة تجعله أحرى للاستجابة .

دعاء الليلة 18 رجب

اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منها نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

اللهم اصرف عني كل سوء ولا تقرب مني إلا الخير يا رحمن يا رحيم .

اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خير أنزلته على أحد من عبادك فاجعله لنا من أوفر حظ ونصيب.

اللهم بلطيف صنعك في التسخير، وخفي لطفك في التيسير، الطف بي فيما جرت به المقادير، واصرف عني السوء إنك على كل شيء قدير.

الّلهم أعنِّي على ذكركَ وشُكركَ وحُسن عبادتك.

اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي وارحمني، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

الّلهم إنّي أسألك العفو والعافية في الدّنيا والآخرة، الّلهم إنّي أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، الّلهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، الّلهم احفظني من بين يديّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

«لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ، لَهُ لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللَّهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعْطيَ لما مَنعتَ، ولا يَنفعُ ذا الجدِّ مِنكَ الجدُّ».

«اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ».

أدعية ليلة 18 رجب