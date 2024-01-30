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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة مجهولة.. بن جفير يعلق على صفقة الرهائن المرتقبة مع حماس

إيتمار بن جفير
إيتمار بن جفير

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الثلاثاء، على صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن الجديدة التي تطرق على الأبواب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس.

وهي الصفقة التي تتم بواسة كلا من مصر وقطر والولايات المتحدة، والتي توصل الأطراف الثلاثة بالإضافة إلى إسرائيل إلى مسودة اتفاق عليها خلال الاجتماع الذي تم في باريس أمس الاثنين، وتم إرسال المسودة إلى حماس.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف عبر حسابة على منصة إكس في رسالة مقتضبة ومجهولة :"الصفقة المهجورة = حل الحكومة".

وأفادت شبكة NBC News نقلا عن مصدر مطلع على محادثات باريس بشأن الرهائن في قطاع غزة، أن المفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر اتفقوا على إطار عمل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وأضاف المصدر المطلع على المحادثات في باريس، أنه سيتم تقديم مسودة إطار العمل للاتفاق الجديد بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار إلى حركة حماس اليوم.

كما ذكرت شبكة CNN، نقلاً عن مصدر، أنه على الرغم من توصل المفاوضين إلى توافق عام، فمن المحتمل أن يكون من الصعب جدًا التوصل إلى التفاصيل المحددة للصفقة.

ووفقاً للشروط الأولية، فإن المرحلة الأولى من إطلاق سراح الرهائن يجب أن تشتمل على وقف القتال لمدة 6 أسابيع مع تبادل كل مدني تحتجزه حركة حماس مقابل 3 فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.

وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن هذه النسبة قد ترتفع بالنسبة للجنود الإسرائيليين، لافتة إلى أن وقف الأنشطة العسكرية لفترة أطول من الممكن أن يتجاوز الأسابيع الـ 6.

حماس ترفض مسودة اقتراح صفقة الرهائن الجديدة مع إسرائيل

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