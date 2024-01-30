الصلح خير.. تفاصيل اجتماع وزير الخارجية الإيراني ونظيره الباكستاني في إسلام آباد

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، عن اجتماع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان مع نظيره الباكستاني جليل عباس جيلاني، اليوم الثلاثاء، في إسلام آباد خلال زيارته إلى باكستان.

وأعرب عبداللهيان، خلال اللقاء وفقا لبيان وزارة الخارجية الإيرانية، عن امتنانه للجيلاني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا على العلاقات الودية بين طهران وإسلام آباد.

وقال وزير الخارجية الإيراني خلال الاجتماع: "اليوم، نحن في بلدكم الجميل لنعطيكم رسالة واضحة، وهي أن صداقتنا وتعاوننا استراتيجيان ودائمان، ولا شيء يمكن أن يغير ذلك".

وأضاف عبداللهيان: "الحادث الأخير بين البلدين أتاح فرصة لـ إيران وباكستان لمناقشة الأمن على طول حدودهما الوطنية المشتركة بشكل أكثر جدية".

وأوضح: "نحن نعتبر أمن باكستان أمننا، وإحدى النقاط الرائعة في تاريخ البلدين هي أن إيران وباكستان لم تشهدا أي نزاعات حدودية على الإطلاق".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها الجانبان، مضيفا أن الإرهاب استهدف سلامة الأراضي والسيادة الوطنية لباكستان وإيران، لقد استشهد الكثير من أبناء البلدين أثناء مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي. لذا من الضروري أن تتحول حدود البلدين، من خلال التدابير المشتركة لمكافحة الإرهاب، إلى حدود للسلام والأمن والصداقة والتبادلات الاقتصادية والتجارية.

وحول التعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدين، أشار عبداللهيان إلى تشكيل لجنة سياسية عليا على مستوى وزراء الخارجية وعقد اجتماعات حدودية رفيعة المستوى في العاصمتين الإيرانية والباكستانية، مما سيمهد الطريق لتعزيز التعاون في المجال السياسي والدبلوماسي. الجبهات العسكرية والأمنية.

وقال عبد اللهيان: "تماشياً مع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، يجب أن يكون فتح الأسواق والموانئ الحدودية وإنشاء مناطق تجارة حرة وعقد لجنة اقتصادية إيرانية باكستانية مشتركة على رأس جدول أعمال التعاون المتبادل".

كما دعا وزير الخارجية الإيراني، إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الباكستاني على الروابط الثقافية والدينية العديدة بين البلدين، قائلا إن احترام وحدة أراضي وسيادة البلدين هو من بين مبادئ الشراكة بين إيران وباكستان.

وأعرب جيلاني عن أسفه إزاء الحادث الأخير بين البلدين، مضيفا أن باكستان لا تريد بأي حال من الأحوال أن تستمر التوترات المستمرة بين إيران وباكستان.

وقال إنه لو تم تنفيذ الاتفاقيات بين الجانبين لما وصل الوضع الحالي إلى هذا الحد.

وأكد أن إيران وباكستان لا يمكنهما تنحية عقود من الصداقة والأخوة جانبا، مضيفا أن إسلام آباد تقف بثبات خلف طهران وأن الجانبين لديهما أرضية مشتركة خلال الاجتماعات المتعددة الأطراف وحول القضايا الدولية.

وفي النهاية وجه جيلاني دعوة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة باكستان.