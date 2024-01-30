معايا اتنين صحابي وهاتي بنتين.. اعترافات أسماء بطلة شقة الطلاب العرب بأكتوبر

أحال المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية، 3 سيدات هن أسماء ورحمة وصباح إلى محكمة الجنايات لاتهامهن بتشكيل عصابة للدعارة والسرقة واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمة الأولي فى القضية

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمة:

ما صلتك بالمتهمين فى القضية ؟

ج / عمرو جوزي و الباقي صحابي

س / ما صلتك و علاقتك بالمجني عليهم ؟ وهل ثمة خلافات فيما بينكم ؟

ج / انا عرفتهم عن طريق شاب معرفش اسموا واتكلمنا

س/ وما مضمون الحوار الذي دار فيما بينكم ؟

ج / قالي انا معايا اثنين صحابي و هاتي بنتان علشان نسهر

وهل وافقتي سالف الذكر علي ذلك تحديدا ؟

ج / ايوه

س / وما مضمون الاتفاق الذي تم فيما بينكم ؟

ج / اتفقنا ان انا و رحمه و صباح هنروح ليهم الشقه و هنقعد معاهم ساعه و بعد كده رحمه هتروح تفتح الباب

علشان شركائنا يدخلوا و يسرقوا العيال

س/ وما الذي بدر منكما عقب ذلك الاتفاق ؟

ج / انا كلمت الواد السعودي و قولتلوا انا هجيلك انا و رحمه و صباح في الفيلا بتاعتكو

س/ وما الذي حدث عقب وصولكما تحديدا ؟

رحت انا و رحمه و صباح الفيلا عنده ودخلنا وقعدنا معاهم وقعدنا نهزر حتى وصول جوزي

/ وكيف وقفني علي وجودهما خارج الفيلا ؟

ج / انا جوزي عمرو كلمني وقالي انو بره

س/ وما التصرف الذي بدر منك آنذاك ؟

ج / انا خليت رحمه تطلع تفتح الباب و خلتهم دخلوا وأنا والبنات والشباب السعوديين جرينا بره وعمرو جوزي ومحمد العرباوي و عبد الكريم دخلوا الفيلا

س / وما هي كيفيه دخولهم للفيلا تحديدا ؟

ج / هما دخلوا عن طريق رحمه هي فتحت الباب

س / وما هي الأشياء التي تم الاستيلاء عليها ؟

ج / اخدوا الهاتف المحمول والآيفون والساعتان

س / وملك من تلك المسروقات ؟

ج / هي ملك الشباب السعوديين

س / وهل من ثمه اتفاق فيما بينكم علي ارتكابكم لتلك الواقعة ؟

ج / ايوه اتفقنا اننا نسرقهم

س / وهل ثمة تعدي بدر منكم حيال المجني عليهم ؟

ج/ لا

س / وما الذي حدث عقب ذلك ؟

ج / احنا جرينا و مشينا و روحنا بيتنا و فضلنا فيه لحد ما الشرطه جات

جاء في أمر الإحالة أن المتهمات الثلاثة وشخص آخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته، وآخرين مجهولين سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم محمد بن محيسن بن حسين المالكي، سيف بن فيصل بن ناهر الحربي، محمد بن خالد بن ملفي الحربي، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن دلفت الأولى والثانية والثالثة إلى حيث يقطن المجنى عليهم تحت سدول الليل نفاذا لمخطط أعدوه بإيهامهم بقضاء سهرة حمراء معهم.

وقامت المتهمة الثانية، بمغافلة الضحايا وسهلت دخول باقى المتهمين إلى المكان، وما إن ظفروا بهم قام المتهم- الذي انقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ بإشهار سلاح أبيض تالى الوصف مهددا إياهم به فحاولوا مقاومته والإمساك به فقام بالتعدى عليهم ضربا فترك تعديه إثر جروح لديهم مما أوقع الرعب في قلوبهم مفضيا إلى القضاء على مقاومتهم وحملهم على مغادرة المكان تحت وطأة ذلك الإكراه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وإتمام جريمتهم.

ويكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية و الجنحة المعاقب عليهما بالمادة ٣١٤ من قانون العقوبات والمادتين 1/1 , 20، مكررا من القانون ٣٩٤ لسنة١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي 160 لسنة 1981 , 0 لسنة 2019 والبند رقم ( 1 ) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول و المعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.

